A magyar szövetség vezetője a napokban egyben határozottan cáfolta, hogy maga pályázna a miniszterelnöki posztra. — Semmilyen kontextusban nem javasoltam magam miniszterelnöknek. Aki mást állít, az gátlástalanul hazudik — közölte egy román nyelvű bejegyzésben a maszol.ro erdélyi hírportál beszámolója szerint.
Készül a feladatra az új román kormányfőjelölt, de az RMDSZ egy dologban nem enged
Siegfried Muresan Manfred Weber alelnöke az Európai Néppártban. Az RMDSZ feltételt támaszt.
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