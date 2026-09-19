A Karib-szigeteken is szobrot akar? Őrült tervet eszelt ki az alkoholista olimpiai bajnok

Mindez azonban sosem zavarta igazán azokat, akik abban a faluban laktak, ahol a sportoló született. Framverran – ez a Mosvik melletti kis település – legfeljebb azoknak az embereknek volt ismert, akik itt laktak. 2024. július 13-án azonban egész Norvégia erre az apró falura figyelt. Miért? Mert ezen a napon avatták fel Petter Northug bronzszobrát. Amely ma is ott áll, rendületlenül.

Ha Northug terve sikeül és kijut a 2030-as téli olimpiára, szinte biztosan kaphat egy másik szobrot is a ma még meg nem neveeztt karibi szigetországban.