A Karib-szigeteken is szobrot akar? Őrült tervet eszelt ki az alkoholista olimpiai bajnok

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A norvég Petter Northug 2030-ban 44 éves lesz. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy ott legyen a téli olimpián. Már csak egy olyan országot kellene találnia, amely hajlandó neki állampolgárságot adni. Petter Northug terve őrült, de egyáltalán nem elképzelhetetlen.

Lantos Gábor
2026. 09. 19. 15:58
Petter Northug 24 évesen nyert olimpiai aranyat 2010-ben Vancouverben Fotó: Fotó: JAVIER SORIANO / AFP
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Mindez azonban sosem zavarta igazán azokat, akik abban a faluban laktak, ahol a sportoló született. Framverran – ez a Mosvik melletti kis település – legfeljebb azoknak az embereknek volt ismert, akik itt laktak. 2024. július 13-án azonban egész Norvégia erre az apró falura figyelt. Miért? Mert ezen a napon avatták fel Petter Northug bronzszobrát. Amely ma is ott áll, rendületlenül.

Ha Northug terve sikeül és kijut a 2030-as téli olimpiára, szinte biztosan kaphat egy másik szobrot is a ma még meg nem neveeztt karibi szigetországban.

 

Petter Northugtéli olimpia 2030olimpia

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