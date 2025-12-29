Őrült vita robbant ki az alkoholista olimpiai bajnok szobra körül

Mielőtt belemerülnénk ebbe a nem mindennapi sztoriba, érdemes felidézni a 2010-es téli olimpia utolsó napját. A kanadai Vancouverben 2010. február 28-án rendezték meg a férfi 50 km-es sífutás versenyét. Ennek a sportágnak ez az abszolút királyszáma, aki olimpián vagy az északisí-világbajnokságon ebben a versenyben nyer, síkirálynak mondhatja magát. Nos, 15 évvel ezelőtt a norvég Petter Northug ért át elsőként a célvonalon, ezzel szerezte meg pályafutása egyetlen egyéni olimpiai aranyérmét. (Van neki még egy, de azt ugyanezen az olimpián a sprint csapatversenyben nyerte meg.) El ne feledjem: ezen az olimpián a leghosszabb táv végén sprintbefutó döntötte el az érmek sorsát. A Northug mögött második helyen végzett német Axel Teichmann három tized másodperccel maradt le az aranyéremről, a harmadik svéd Johan Olsson hátránya is csak egy másodperc volt a győztes norvéggal szemben.
Petter Northug szobrát egy újságíró találta ki
A szoborállítás története 2024 nyarára nyúlik vissza. Framverran – ez a Mosvik melletti kis település – addig legfeljebb azoknak az embereknek volt ismert, akik itt laktak. 2024. július 13-án azonban egész Norvégia erre az apró falura figyelt. Miért? Mert ezen a napon avatták fel Petter Northug bronzszobrát. Egy szobrot, amelyet a rajongók és a helyiek lelkesedése nélkül aligha lehetett volna elkészíteni.
A szobrot, amellyel kapcsolatban példátlan vita robbant ki. Olyan, ami korábban elképzelhetetlen volt Norvégiában.
Aki ott volt a szobor felavatásán, azt meséli, hogy a hangulat egyszerre volt fesztelen és ünnepélyes. A közeli réteken szalmakalapos gyerekek futottak, a domboldalakon szurkolók hullámzottak, a falu közepét pedig egy kétméteres bronzfigura uralta – megörökítve Petter Northug sajátos testtartását. Petter Northug helikopterrel érkezett oda, ahol 1986. január 6-án megszületett. Mosolygott, integetett, megölelte régi ismerőseit. Nem úgy viselkedett, mint akiről szobrot állítanak, inkább olyan ember benyomását keltette, mint aki újra versenyezni indul. A közönség ünnepelt, a fényképezőgépek kattogtak, Norvégia egyszerre lett büszke és értetlen.
