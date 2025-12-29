Őrült vita robbant ki az alkoholista olimpiai bajnok szobra körül

Egy nyugdíjas sportriporter, Ernst A. Lersveen – aki hosszú évekig kommentálta Northug sikereit – úgy döntött: ajándékkal lepi meg a falut.

Nem egy táblával, nem egy kis emlékhelyre ragasztott plakettel, hanem egy valódi szoborral.

Tore Bjørn Skjølsvik szobrászművész örömmel vállalta a feladatot. A finanszírozás közösségi alapon kezdődött, majd ehhez jöttek hozzá a privát támogatások. Az elképzelés egyszerű volt: abban a faluban, ahol Northug megszületett álljon egy szobor a legnagyobb trøndelagi sífutóról.

Mindez romantikus, megható, sőt filmbe illő gondolatnak bizonyult. Csakhogy a norvég közbeszéd jóval szigorúbb ennél. Vannak emberek, akiket nem hatott meg, hogy egy kis település lakói sírva ünnepelték az egykori nagy bajnokot.

„Nem kell minden sífutónak szobrot állítani.”

Ezzel a címmel jelent meg az első kritikus véleménycikk nem sokkal a szoboravatás után. A norvég kultúra sokszor óvatos a túlzott hőskultusszal szemben. A szerzők szerint a szobor felállítása túl korai volt. „Northug még él. Nem tűnt el, nem zárult le a pályafutása” – ezt írta az egyik cikk. A másik? „Egy szobor felállítása presztízskérdés, a folyamatot nem szabad siettetni, de főleg nem szabad erre az emberektől pénzt kérni.”

Petter Northug sífutás közben

Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB Scanpix

Ezek a cikkek arra voltak jók, hogy a kritikus hangok még jobban felerősödjenek. Petter Northug neve ugyanis nemcsak az aranyakat, a világbajnoki dicsőséget és felejthetetlen befutókat jelenti, hanem botrányokat is. A szobor állítása kapcsán minden korábbi bűnét elővették az imádott vagy nem is annyira szeretett síutónak.

Volt itt gyorshajtás, drogbotrány, börtönbüntetés.

2014. május 4-én Northug ittasan vezetett, majd autójával karambolozott. A baleset után a kétszeres olimpiai bajnok elmenekült a helyszínről, de a rendőrség keresőkutyák segítségével a megtalálta. Ötven nap börtönbüntetést kapott, amit otthonában, házi őrizetben töltött le. 2020. augusztus 13-án hősünk 168 km/órás sebességgel száguldott. Így kapták el. A rendőrség nem kobozta el az autójában talált negyvenezer norvég koronát, ellenben házkutatást tartottak nála. Ennek során 10 gramm kokaint foglaltak le. Itt már szigorúbb ítélet született: hét hónap börtönt kapott. Az is kiderült, hogy az egykori olimpiai bajnok rendszeresen fogyasztott kokaint és notórius gyorshajtó is. Olyan is előfordult, hogy 200 km/órás sebességgel száguldott, miközben telefonjával videót készített az esetről.

Joggal tették tehát fel a kérdést: szabad-e egy ilyen múlttal rendelkező sportolónak még az életében szobrot állítani?

A válaszok megoszlottak. Egyesek azt mondták, hogy Northug is csak egy esendő ember, éppen ezért szerethető figura. A kritikusok szerint azonban a szobor nem az emberről, hanem az örökségről és az örökkévalóságról szól, ebbe pedig ilyen botlások, pontosabban bűncselekmények nem férnek bele.