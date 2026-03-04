Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Magyar PéterTisza PártZelenszkij

Itt az ötpontos bizonyítékcsomag azoknak, akik még megkérdőjeleznék, hogy Zelenszkij és Magyar Péter összejátszik

A Fidesz kommunikációs igazgatója rövidre zárta a kérdést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 16:07
Forrás: Facebook
Menczer Tamást Facebook-kommentben kérdezték arról, hogy milyen tények bizonyítják, hogy a Tisza Párt és az ukrán politikai vezetés együttműködik. 

Menczer Tamás kiosztotta Magyar Pétert
Menczer Tamás (Fotó:  MTI/Kovács Attila)

A Fidesz kommunikációs igazgatója öt pontban sorolta fel az ismert bizonyítékokat arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter összejátszik.

  1. A Politico is megírta, hogy a Tisza kapcsolatban van az ukrán kormánnyal.
  2. A Tisza telefonos applikációját ukrán adminisztrátorok, informatikusok és fejlesztők készítették és kezelik, ott van a kiszivárgott adatok között. 
  3. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, egy Tisza által indított szavazáson a válaszolók 58 százalék támogatta Ukrajna uniós tagságát. 
  4. Magyar Péter kijevi útját Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém szervezte. Tsebert Magyar Péter a testvérének nevezte korábban. 
  5. Zelenszkij és a Tisza Párt Münchenben paktumot kötött, ezt követően zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket. A Tisza az olajblokáddal kapcsolatban is az ukránok oldalára állt a magyarokkal és Magyarországgal szemben.

A Tisza ukránpárti, mi meg magyarpártiak és magyarbarátok vagyunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás.

– zárta posztját Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij (Forrás: Facebook)

 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

