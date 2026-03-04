Itt az ötpontos bizonyítékcsomag azoknak, akik még megkérdőjeleznék, hogy Zelenszkij és Magyar Péter összejátszik

Menczer Tamást Facebook-kommentben kérdezték arról, hogy milyen tények bizonyítják, hogy a Tisza Párt és az ukrán politikai vezetés együttműködik.

A Fidesz kommunikációs igazgatója öt pontban sorolta fel az ismert bizonyítékokat arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Magyar Péter összejátszik.

A Politico is megírta, hogy a Tisza kapcsolatban van az ukrán kormánnyal. A Tisza telefonos applikációját ukrán adminisztrátorok, informatikusok és fejlesztők készítették és kezelik, ott van a kiszivárgott adatok között. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, egy Tisza által indított szavazáson a válaszolók 58 százalék támogatta Ukrajna uniós tagságát. Magyar Péter kijevi útját Tseber Roland Ivanovics, a Magyarországról kitiltott ukrán kém szervezte. Tsebert Magyar Péter a testvérének nevezte korábban. Zelenszkij és a Tisza Párt Münchenben paktumot kötött, ezt követően zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket. A Tisza az olajblokáddal kapcsolatban is az ukránok oldalára állt a magyarokkal és Magyarországgal szemben.

A Tisza ukránpárti, mi meg magyarpártiak és magyarbarátok vagyunk. Ezért is a Fidesz a biztos választás.

– zárta posztját Menczer Tamás.

Borítókép: Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij (Forrás: Facebook)