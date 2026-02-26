Magyar PéterUkrajnaorosz-ukrán háborúkapcsolat

Már a Politico is elismeri, hogy az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel

Ukrajna kapcsolatban áll Magyar Péter csapatával – erről beszélt egy ukrán kormányzati tanácsadó, írja a Politico. A brüsszeli lap szerint Kijev óvatosan figyeli a magyar választási kampányt, és a háttérben már zajlanak az egyeztetések. A cikk arra is rámutat, hogy miközben Magyar Péter nyilvánosan igyekszik egy másik álláspontot képviselni, külföldön rugalmasabb hangot üt meg Ukrajna és az Európai Unió irányába.

2026. 02. 26. 6:01
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Hiába próbálta meg Magyar Péter eltitkolni, hogy megegyezett Brüsszellel és Kijevvel, hogy végrehajtja a követeléseiket, a Politico lebuktatta a Tisza Párt elnökét. A brüsszeli lap idézett egy ukrán kormányzati tanácsadót, aki úgy fogalmazott: „Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk”, majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle” – mondta. 

A Politico cikke alapján Kijev kivár
A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy Budapest és Ukrajna viszonya enyhülhet egy esetleges kormányváltás után. Magyar Péter az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tartja – emeli ki a cikk.

Azt is hosszasan taglalja, hogy a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

A beszámoló arról is ír, hogy Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, és hangsúlyozta, hogy kormányra kerülése esetén elsődleges célja az uniós források biztosítása lenne. Kijev kivár – fogalmaz a cikk –, de számol a változás lehetőségével, és már most igyekszik felmérni, milyen irányt venne Magyarország egy esetleges politikai fordulat után.

Jessica Rosencrantz, a svéd Európa-ügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy továbbra is reménykedik abban, hogy Budapest álláspontjában határozottabb változás várható. 

Remélem, hogy megváltozik a magyar hozzáállás Ukrajnához, mert egységesen kell kiállnunk Európa biztonságáért. Magyarország saját történelmét tekintve hihetetlennek tartom, hogy nem mutattak szolidaritást

 – mondta. 

A brüsszeli lap szerint Ukrajna tekintetében már most világos, hogy egy esetleges Magyar Péter győzelem után az EU és Kijev abban reménykednek, hogy a Tisza vezetője simulékony lesz, s végrehajtja a háborúpártiak parancsait.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

