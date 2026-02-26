Már a Politico is elismeri, hogy az ukránok kapcsolatban állnak Magyar Péterékkel

Hiába próbálta meg Magyar Péter eltitkolni, hogy megegyezett Brüsszellel és Kijevvel, hogy végrehajtja a követeléseiket, a Politico lebuktatta a Tisza Párt elnökét. A brüsszeli lap idézett egy ukrán kormányzati tanácsadót, aki úgy fogalmazott: „Nem tudjuk, milyen következményei lesznek [a választásnak], ezért óvatosnak kell lennünk”, majd hozzátette, hogy kapcsolatban állnak Magyar csapatával. „A nyilvános beszédeit figyelve azonban úgy tűnik, hogy valamivel rugalmasabb, és ezt várjuk tőle” – mondta.

A Politico cikke alapján Kijev kivár Fotó: Hatlaczki Balázs

A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy Budapest és Ukrajna viszonya enyhülhet egy esetleges kormányváltás után. Magyar Péter az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tartja – emeli ki a cikk.