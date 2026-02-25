Ursula von der Leyen kedden az ukrán elnökkel tárgyalt, és ott megerősítették a háborús együttműködést. Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója olyan határozatot fogadott el, amely részletesen is kifejti a háborús politika folytatásának részleteit – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője szerdai nyilatkozatában Brüsszelben.

Dömötör Csaba szerint a Néppárt kiállt a háború folytatása mellett Fotó: AFP

A politikus elmondta: a határozat tartalmát ismerve az ukrán kitűzők mellett nyugodtan kioszthattak volna háborús héja kitűzőket is – mondta. Dömötör Csaba szerint a határozatban minden benne van, amiről a tiszás politikusok nem akarnak beszélni, amit tagadnak a magyarok előtt, de amit a saját frakciójuk végre akar hajtani.