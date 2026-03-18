A Fradi elleni döntetlennel nagyot lépett a bajnoki cím felé a Győr

Döntetlennel zárult a női kézilabda-bajnokság csúcsrangadója a népligeti Elek Gyula Arénában. A mérkőzés nagyobb részében az FTC-Rail Cargo Hungaria vezetett, a Győri Audi ETO KC viszont a hajrában többször is átvette a vezetést, a vége előtt tíz másodperccel a vendégeknél volt az előny, de a Ferencváros a végén időn túli hétméteressel egyenlített (28-28). A döntetlennel a címvédő ETO nagyot lépett az újabb bajnoki címe felé.

Kibédi Péter
2026. 03. 18. 21:37
Fotó: MTI/Purger Tamás
A Győr hibátlan mérleggel, tizennyolc győzelemmel várta a bajnokság tavaszi csúcsrangadóját, míg a Ferencváros egy meccsel kevesebbet játszott, és tizenhat győzelem, valamint egy vereség szerepelt a neve mellett. A Fradi ezt az egy vereséget októberben, Győrben szenvedte el, ahol 32-17-re  kapott ki. A szerdai rangadóra a győriek annak tudatában készülhettek, hogy idegenbeli sikerrel vagy döntetlennel szinte biztossá teszik újabb bajnoki címüket. A hazaiaktól Janurik Kinga és Orlane Kanor, a vendégektől Linn Blohm, Kari Brattset, Anna Lagerquist, Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko, Helena Elver és Sandra Toft hiányzott.

A Ferencváros és a Győr rangadója parázs csatát hozott, keményen küzdött mindkét csapat, sok volt a játékmegállítás Fotó: MTI/Purger Tamás

A Ferencváros őrizte az elején szerzett előnyét

Rendkívül intenzív, kemény küzdelmet hozott a rangadó első félideje. A Fradi villámrajtot vett, gyors labdaszerzésekre építve már az első percekben négygólos előnyt alakított ki, miközben a győriek csak az ötödik percben találtak be először. A folytatásban az ETO fokozatosan rendezte sorait, Hovden és De Paula vezérletével zárkózni kezdett, de a Fradi rendre tudott válaszolni.

A játékot sok fault és kemény ütközet jellemezte, sok volt a játékmegállítás. A kapusok is fontos szerepet játszottak: Sako több nagy védést bemutatott, de Glauser is hozzátette a magáét. A félidő közepén a Ferencváros még tartotta néhány gólos előnyét, Dmitrijeva pedig hetesekből és akcióból is eredményes volt.

A hajrához közeledve a Győr ismét felzárkózott, sőt egy gólra csökkentette a különbséget, így feszült végjáték alakult ki. A játékrész végén azonban Dmitrijeva újabb látványos találataival a Ferencváros visszaállította a különbséget, és 14-11-es vezetéssel vonulhatott szünetre.

A ferencvárosi Simon Petra hét gólt szerezett a rangadón, csapata egyik legjobbja volt Fotó: MTI/Purger Tamás

Drámai csatát hozott a hajrá

A második félidőt is a Ferencváros kezdte jobban, hamar négyre nőtt a különbség, úgy tűnt a hazaiak, kézben tartják a rangadót. A Győr azonban nem engedte elszakadni riválisát: Housheer és Breistöl találataival visszajött a meccsbe, majd a játékrész közepén már teljesen nyílttá vált a csata. A Fradi sokáig őrizte minimális előnyét, de az ETO fokozatosan egyre nagyobb nyomást helyezett rá, és 20-20-nál utol is érte ellenfelét. Sőt, Housheer góljával először a mérkőzésen a győriek vezettek.

A hajrában drámai fordulatok követték egymást. Klujber, Simon és Ingstad révén a Ferencváros rendre visszakapaszkodott, Böde-Bíró pedig kulcspillanatban hetest védett, így az utolsó percben ismét döntetlen volt az állás. A Győr mégis közel került a győzelemhez, amikor Jörgensen átlövésből betalált, de a végén időn túli heteshez jutott a Fradi. Dmitrijeva nem hibázott, így 28-28-cal zárult a felejthetetlen női NB I-es csúcsrangadó. 

A döntetlennel a győriek örülhettek igazán, hiszen ezzel karnyújtásnyira kerültek a bajnoki aranyéremtől.

A győriek 2019 decembere után először szereztek pontot a Népligetben, az FTC immár 75 bajnoki óta veretlen hazai pályán. Dmitrijeva tíz, Simon Petra hét góllal, zárt a hazaiaknál, a túloldalon Dione Housheer hat, Emilie Hovden öt alkalommal talált be.

A két csapat legközelebb május 2-án Tatabányán, a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik egymással.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

