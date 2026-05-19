Globális élelmiszerválság fenyeget a Hormuzi-szoros lezárása miatt

A brit külügyminiszter idézte az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (World Food Programme) becslését, amely szerint a globális Dél országaiban már az idén hozzávetőleg 45 millió embert fenyeget heveny éhínség. Yvette Cooper szerint ebben a helyzetben fennáll globális élelmiszerválság kialakulásának kockázata. Hozzátette:

nem szabad megengedni, hogy tízmilliók éhezzenek csak azért, mert Irán lezárt egy nemzetközi hajózási útvonalat.

A brit külügyminiszter felidézte, hogy London és Párizs többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására. London e kezdeményezés jegyében már a múlt héten bejelentette, hogy jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a Hormuzi-szoros térségébe.