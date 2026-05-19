Globális élelmiszerválság fenyeget a Hormuzi-szoros lezárása miatt

Durva veszélyre figyelmeztet a brit belügyminiszter. Yvette Cooper szerint globális élelmiszerválságot okozhat a Hormuzi-szoros lezárása.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 23:59
Hajók vesztegelnek a Hormuzi-szorosnál Fotó: - Forrás: AFP
A brit külügyminiszter idézte az ENSZ Élelmezési Világprogramjának (World Food Programme) becslését, amely szerint a globális Dél országaiban már az idén hozzávetőleg 45 millió embert fenyeget heveny éhínség. Yvette Cooper szerint ebben a helyzetben fennáll globális élelmiszerválság kialakulásának kockázata. Hozzátette: 

nem szabad megengedni, hogy tízmilliók éhezzenek csak azért, mert Irán lezárt egy nemzetközi hajózási útvonalat.

A brit külügyminiszter felidézte, hogy London és Párizs többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására. London e kezdeményezés jegyében már a múlt héten bejelentette, hogy jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a Hormuzi-szoros térségébe.

A brit védelmi minisztérium ismertetése szerint a kontingensben önállóan működő aknamentesítő eszközök, ellenséges támadóeszközök észlelésére, nyomonkövetésére és elhárítására alkalmas nagy sebességű vízi drónok és Typhoon harci repülőgépek szerepelnek, emellett a brit királyi haditengerészet Dragon nevű, drónelhárító rakétarendszerrel felszerelt rombolója is elindult a térségbe.

Borítókép: Hajók a Hormuzi-szorosnál (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
