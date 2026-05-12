közel-keleti helyzetQuatar Airwaysháborúkerozin

Huszonötezer liter kerozin került a levegőbe Németország felett

A Qatar Airways egyik repülőjárata február végén, a Közel-Keleten kirobbant háború miatt vészhelyzeti protokollt léptetett életbe. Bár az utasok ebből szinte semmit sem érzékeltek, a gép Brandenburg felett mintegy 25 ezer liter kerozint engedett ki a levegőbe, hogy biztonságosan landolhasson ott, ahonnan egy órával korábban elindult. A háttérben egy olyan, rendszeresen alkalmazott vészhelyzeti eljárás áll, amelyről az utasok többsége alig tud valamit.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 22:38
A Quatar Airways egyik járata Forrás: AFP
Nem műszaki hiba, nem fedélzeti tűz és nem orvosi vészhelyzet kényszerítette visszafordulásra a Qatar Airways egyik járatát február 28-án. Az ok a háború volt, amely azon az estén robbant ki a Közel-Keleten. A Boeing 777-es repülőgép körülbelül egy órával a felszállás után, Budapest térségében repült, amikor az amerikai és az izraeli fegyveres erők iráni célpontokat támadtak meg, Irán pedig válaszcsapásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen. 

Az eszkaláció következtében a térség több légterét rövid időre lezárták, a pilótafülke személyzete ezért a Berlinbe történő visszafordulás mellett döntött.

 

Túl nehéz volt a leszálláshoz, ezért kellett kiengedni a kerozint

Egy hosszú távú repülőútra a repülőgépek teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal szállnak fel – pontosan annyi kerozinnal, amennyi szükséges ahhoz, hogy a célállomáson már jelentősen csökkentett össztömeggel landoljon. Ha azonban a gép már egyórányi repülés után visszafordul, a biztonságos leszálláshoz túl nehéz lesz, ugyanis a túlsúly veszélyeztetheti a futóművet és a repülőgép szerkezetét.

Ezért a személyzet végrehajtotta az úgynevezett üzemanyag-kieresztés eljárását – egy a gyártó által engedélyezett standard műveletet, amelyet világszerte alkalmaznak hasonló helyzetekben. Brandenburg és Szászország határa felett, több ezer méteres magasságban a gép mintegy 25 ezer liter kerozint engedett ki a levegőbe. 

Ez körülbelül húsz tonna üzemanyagot jelent, lakott terület felett szétszórva.

Ezt követően pedig a gép biztonságosan landolt. A szakértői beszámolók szerint a nagy magasságban kiengedett kerozin nagy része még azelőtt elpárolog, hogy elérné a földfelszínt. Egy kisebb része ugyan eljut a talajig, a hatóság jelenlegi ismeretei alapján azonban az emberekre és a környezetre gyakorolt terhelés nem számít kritikusnak. A Luftfahrt-Bundesamt adatai szerint Németországban az elmúlt nyolc évben körülbelül kétszáz üzemanyag-kieresztéssel járó esetet dokumentáltak, átlagosan kéthetente egyet.

 

Borítókép: A Quatar Airways egyik járata (Fotó: AFP)

