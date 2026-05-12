Huszonötezer liter kerozin került a levegőbe Németország felett

Nem műszaki hiba, nem fedélzeti tűz és nem orvosi vészhelyzet kényszerítette visszafordulásra a Qatar Airways egyik járatát február 28-án. Az ok a háború volt, amely azon az estén robbant ki a Közel-Keleten. A Boeing 777-es repülőgép körülbelül egy órával a felszállás után, Budapest térségében repült, amikor az amerikai és az izraeli fegyveres erők iráni célpontokat támadtak meg, Irán pedig válaszcsapásokat hajtott végre amerikai támaszpontok ellen.

Az eszkaláció következtében a térség több légterét rövid időre lezárták, a pilótafülke személyzete ezért a Berlinbe történő visszafordulás mellett döntött.

Túl nehéz volt a leszálláshoz, ezért kellett kiengedni a kerozint

Egy hosszú távú repülőútra a repülőgépek teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal szállnak fel – pontosan annyi kerozinnal, amennyi szükséges ahhoz, hogy a célállomáson már jelentősen csökkentett össztömeggel landoljon. Ha azonban a gép már egyórányi repülés után visszafordul, a biztonságos leszálláshoz túl nehéz lesz, ugyanis a túlsúly veszélyeztetheti a futóművet és a repülőgép szerkezetét.