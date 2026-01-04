KényszerleszállásBudapestrepülőgép

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülő Budapesten

A gép Kolozsvárra tartott.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 04. 15:18
Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek
Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, miután madárral ütközött. A Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután landolt.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

A Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese, Valentínyi Katalin elmondta: 

a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren,

az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

