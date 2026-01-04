Kényszerleszállást hajtott végre egy repülő Budapesten

Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren, miután madárral ütközött. A Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután landolt.
A Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese, Valentínyi Katalin elmondta:
a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren,
az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.
