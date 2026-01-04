Sebességtúllépés? Kit érdekel – Így sodorják veszélybe mások életét a száguldozók + videó

A rendőrség által közzétett felvételeken menet közben rögzített sebességmérések láthatók. A videó tanúsága szerint a sebességtúllépés nem elszigetelt jelenség, hanem mindennapos gyakorlat a magyar közutakon. Ahogy az Origo is beszámolt róla, a felvételek alapján sok járművezető rendszeresen figyelmen kívül hagyja a szabályokat.

A sebességtúllépés nem csak a saját, hanem mások életét is veszélyezteti. Illusztráció ( Fotó: Nool.hu/Vendel Lajos)

Sebességtúllépés a mindennapokban

Nem néhány kilométer/órás eltérésekről van szó: több esetben jelentős túllépéseket rögzítettek, amelyek már önmagukban is komoly baleseti kockázatot hordoznak.

A hatóságok tapasztalatai szerint a sebességtúllépés továbbra is az egyik leggyakoribb szabályszegés az utakon. A jelentős tempófölény nemcsak jogsértés, hanem olyan veszélyforrás, amely más közlekedők életét és testi épségét is közvetlenül fenyegeti.

A rendőrségi ellenőrzések során rögzített adatok azt mutatják, hogy a gyorshajtás gyakran tudatos döntés, nem pedig pillanatnyi figyelmetlenség következménye.

Miért nő drasztikusan a veszély nagyobb tempónál?

A fizika törvényei minden közlekedőre egyformán érvényesek. Nagyobb sebességnél a fékút jelentősen megnő, miközben a reakcióidő nem csökken. Egy váratlan forgalmi helyzet vagy hirtelen felbukkanó akadály ilyen körülmények között könnyen közlekedési balesethez vezethet, mivel nincs elegendő idő és tér a korrigálásra.

Szakértők szerint a gyorshajtás különösen veszélyes akkor, ha más szabályszegésekkel is párosul.

Téli körülmények között még nagyobb a kockázat

A téli közlekedés sajátosságai tovább növelik a baleseti kockázatot. A hideg aszfalt, a nedves vagy jeges útfelület, valamint a romló látási viszonyok miatt a megengedett sebesség betartása alapvető biztonsági kérdéssé válik.

Ilyen körülmények között a gyorshajtás nem pusztán szabálysértés, hanem tudatos kockázatvállalás is.

Mit üzen a rendőrségi videó?

A hatósági ellenőrzés során készült felvételnek a célja nem a megbélyegzés, hanem a figyelemfelhívás. A rendőrség hangsúlyozza: a KRESZ előírásai nem öncélúak, hanem az emberéletek védelmét szolgálják.

A volán mögött hozott döntések következményei minden közlekedőt érintenek.