Vége a városi száguldásnak? Új törvény korlátozná az autók gyorsulását

Egyre több olyan négyajtós lépcsős és ferdehátú vagy SUV-kialakítású családi autó tűnik fel a gyártók kínálatában, melyek szupersportkocsi-szerűen drámai rajtolásra képesek egy-egy zöldre váltó közlekedési lámpánál. E műfaj egyik úttörője a Tesla volt, de az utóbbi időben plug-in hibrid és mindenekelőtt elektromos hajtású modelljeikkel a kínai cégek is nagyon belehúztak: a nyitóképen látható Xiaomi SUV7 Ultra 1,9, a Zeekr 001 FR 2,2 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100 km/h-s tempóra. Ám ez a brutális teljesítmény nem nyeri el a hatóságok tetszését: a Carscoops beszámolója szerint Kínában olyan törvénytervezet készül, amely minimum öt másodpercre korlátoztatná valamennyi új autó 0–100 km/h-s gyorsulási idejét.

Főleg elektromos modelleket céloz a tervezet, de minden autót érintene, így a benzines Porschékat is. Természetesen a korlátozott gyorsulási módban a rajtprogram is elérhetetlen lenne. Forrás: Porsche

Valójában ez sem kevés, de a döntéshozók szándékai szerint legalább a kísértést mérsékelné, hogy a városi övezetekben őrült módon gyorsulgassanak a vezetők, veszélyeztetve a közlekedés biztonságát. Persze azért a saját gyártóik versenyképességét sem akarják korlátozni: elindulás után meghatározott idővel kikapcsolható lenne a korlátozó funkció, de aztán a következő parkolás után megint magától aktiválódna – pontosan úgy, mint az EU-ban kötelezően beépített, a sebességtúllépésre figyelmeztető rendszerek. Amúgy jelentős esélye van annak, hogy más (köztük európai) országokban is figyelik a kínai tervezetet, és ha ott bevezetik, majd a gyakorlatban beválik a szabályozás, hasonló módon korlátozhatják az autók gyorsulását.