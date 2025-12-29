Trump biztos benne: folytatódik a tárgyalás Putyinnal

Trump az egyedüli, aki az emberéletek megmentéséért küzd

Trump a Mar-a-Lago lépcsőjén, Zelenszkijjel történt kézfogása után arra utalt, hogy most kínálkozik a legjobb alkalom a csaknem öt éve tartó háború lezárására. Úgy fogalmazott: a tárgyalások döntő szakaszába értek, de a kimenetel még bizonytalan. Szerinte vagy most sikerül véget vetni a konfliktusnak, vagy az hosszú időn át folytatódik majd, további milliók életét követelve. Trumpot bosszantja a békefolyamat lassúsága, és felváltva Ukrajnát és Oroszországot teszi felelőssé az előrelépés hiányáért. A vasárnapi találkozó után arról beszélt, hogy néhány különösen érzékeny és nehéz kérdés még nyitott, de összességében jó irányba haladnak az egyeztetések.

Trump szerint néhány héten belül kiderül, van-e reális esély a békére.

Putyin nem vett részt személyesen a találkozón, de ez nem jelentette azt, hogy ne vették volna figyelembe az álláspontját. Az amerikai elnök több mint egy órán át telefonon egyeztetett az orosz elnökkel még Zelenszkij érkezése előtt. Trump azt is jelezte, hogy az ukrán elnökkel folytatott megbeszélést követően ismét kapcsolatba lép Putyinnal.

A floridai egyeztetés előtt Zelenszkij arról beszélt, hogy a béketerv körülbelül 90 százalékában már született egyetértés, ami megegyezik az amerikai tisztviselők által korábban említett aránnyal. A megbeszélések után is ezt a számot említette, bár Trump jelezte, nem kedveli a százalékos megközelítést.