Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap Floridába, Mar-a-Lagóba látogatott, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt az orosz–ukrán háború befejezését célzó, átdolgozott, húszpontos béketervről. Az egyeztetést követően egyik fél sem számolt be áttörésről. Egybehangzóan arról beszéltek, hogy a folyamat összetett, és további tárgyalásokra lesz szükség. Trump még Zelenszkij érkezése előtt és után is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump optimizmusának adott hangot a béke közelségével kapcsolatban – írja az Origo a CNN cikke alapján.
Trump biztos benne: folytatódik a tárgyalás Putyinnal
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump floridai találkozója újabb állomása volt az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetéseknek. A felek hosszasan tárgyaltak egy átdolgozott béketervről, de áttörés egyelőre nem történt. Trump a találkozó előtt és után is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök a találkozó után elmondta, hogy milliók életét menthetnék meg egy gyors megállapodással – de több kérdés még tisztázásra vár. Trump biztos benne, a megfelelő időben folytatódik a tárgyalás közte és Putyin között.
Trump az egyedüli, aki az emberéletek megmentéséért küzd
Trump a Mar-a-Lago lépcsőjén, Zelenszkijjel történt kézfogása után arra utalt, hogy most kínálkozik a legjobb alkalom a csaknem öt éve tartó háború lezárására. Úgy fogalmazott: a tárgyalások döntő szakaszába értek, de a kimenetel még bizonytalan. Szerinte vagy most sikerül véget vetni a konfliktusnak, vagy az hosszú időn át folytatódik majd, további milliók életét követelve. Trumpot bosszantja a békefolyamat lassúsága, és felváltva Ukrajnát és Oroszországot teszi felelőssé az előrelépés hiányáért. A vasárnapi találkozó után arról beszélt, hogy néhány különösen érzékeny és nehéz kérdés még nyitott, de összességében jó irányba haladnak az egyeztetések.
Trump szerint néhány héten belül kiderül, van-e reális esély a békére.
Putyin nem vett részt személyesen a találkozón, de ez nem jelentette azt, hogy ne vették volna figyelembe az álláspontját. Az amerikai elnök több mint egy órán át telefonon egyeztetett az orosz elnökkel még Zelenszkij érkezése előtt. Trump azt is jelezte, hogy az ukrán elnökkel folytatott megbeszélést követően ismét kapcsolatba lép Putyinnal.
A floridai egyeztetés előtt Zelenszkij arról beszélt, hogy a béketerv körülbelül 90 százalékában már született egyetértés, ami megegyezik az amerikai tisztviselők által korábban említett aránnyal. A megbeszélések után is ezt a számot említette, bár Trump jelezte, nem kedveli a százalékos megközelítést.
A fennmaradó tíz százalék
A béketerv nem tisztázott tíz százaléka továbbra is komoly akadályt jelent. Ide tartozik többek között a zaporizzsjai atomerőmű sorsa és a területi engedmények kérdése. Trump hangsúlyozta, hogy
célszerűbb lenne most kompromisszumot kötni, mielőtt Oroszország újabb területeket foglal el.
Zelenszkij a találkozó előtt jelezte, kész lenne bármilyen béketervezetet népszavazásra bocsátani, mivel az ukrán alkotmány előírja, hogy az országhatárokat érintő változásokról a lakosságnak kell döntenie. Ugyanakkor elmondta, hogy ehhez előbb tűzszünetre lenne szükség. Oroszország azonban határozottan elutasítja a tűzszüneti egyeztetéseket. A Kreml egyik tanácsadója, Jurij Usakov szerint Trump és Putyin telefonbeszélgetésük során abban is egyetértettek, hogy
egy átmeneti fegyverszünet csak elnyújtaná a konfliktust.
Usakov hozzátette: a frontvonalakon kialakult helyzet miatt Ukrajnának rövid időn belül döntést kell hoznia a kelet-ukrajnai Donbasz jövőjéről, amely Putyin egyik kulcsfontosságú követelése. Trump a térség sorsát az egyik legnagyobb nyitott kérdésként jellemezte.
Budapesti békecsúcs
Ahogy arról lapunk is beszámolt, jövő februárban Budapesten találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozó időpontja egybeeshet a Paks II atomerőmű alapkőletételével, amikor Putyin várhatóan Magyarországra látogat. Az erről nyilatkozó szakértő szerint Trump számára is fontos lehet a budapesti békecsúcs februári időzítése, mivel ezzel támogathatná Orbán Viktor miniszterelnököt a 2026-os választások előtt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
