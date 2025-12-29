Trump ismét beszélt Putyinnal

A Fehér Ház hivatalos tájékoztatása szerint Donald Trump amerikai elnök hétfőn „pozitív hangvételű” telefonbeszélgetést folytatott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Az egyeztetés központi témája természetesen az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége volt – számol be róla az Anadolu török hírügynökség.
Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az X közösségi platformon erősítette meg a hírt, hangsúlyozva a kapcsolatfelvétel konstruktív jellegét, bár a beszélgetés konkrét részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A hétfői telefonhívás már a második közvetlen kapcsolatfelvétel volt a két nagyhatalom vezetője között mindössze két nap leforgása alatt. A diplomáciai nagyüzem nem véletlen: az események felgyorsultak Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapi, floridai találkozóját követően. Az amerikai és az orosz elnök közötti előző telefonos egyeztetésre közvetlenül a Zelenszkijjel való találkozó előtt került sor.
