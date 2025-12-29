donald trumpvlagyimir putyinvolodimir zelenszkijorosz-ukrán háború

Trump ismét beszélt Putyinnal

Továbbra is zajlanak az egyeztetések az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Donald Trump amerikai elnök hétfőn ismét telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mindössze egy nappal azután, hogy Floridában fogadta az ukrán államfőt.

Munkatársunktól
2025. 12. 29. 19:50
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
A Fehér Ház hivatalos tájékoztatása szerint Donald Trump amerikai elnök hétfőn „pozitív hangvételű” telefonbeszélgetést folytatott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Az egyeztetés központi témája természetesen az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége volt – számol be róla az Anadolu török hírügynökség.

Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel történt egyeztetése után hívta fel ismét Putyint
Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel történt egyeztetése után hívta fel ismét Putyint (Fotó: AFP)

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője az X közösségi platformon erősítette meg a hírt, hangsúlyozva a kapcsolatfelvétel konstruktív jellegét, bár a beszélgetés konkrét részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A hétfői telefonhívás már a második közvetlen kapcsolatfelvétel volt a két nagyhatalom vezetője között mindössze két nap leforgása alatt. A diplomáciai nagyüzem nem véletlen: az események felgyorsultak Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapi, floridai találkozóját követően. Az amerikai és az orosz elnök közötti előző telefonos egyeztetésre közvetlenül a Zelenszkijjel való találkozó előtt került sor.

A floridai megbeszélés után az amerikai elnök optimistán nyilatkozott a sajtónak. Trump kijelentette, hogy „jelentős előrelépés” történt az orosz–ukrán háború lezárása felé vezető úton. Az elnök szavai szerint a béketerv még nyitott kérdéseit és fennmaradó elemeit akár „néhány héten belül” véglegesíthetik, amennyiben a tárgyalások zökkenőmentesen haladnak tovább.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a megbeszélések „nagyon jól” alakultak, és hozzátette, hogy a 20 pontos terv 90 százalékáról megállapodtak, többek között az Egyesült Államok és Ukrajna közötti biztonsági garanciák kérdése is.

A folyamat előrehaladását Moszkva is megerősítette. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a fejleményekre reagálva kijelentette: Moszkva egyetért azzal az értékeléssel, hogy a béketárgyalások a „végső szakaszba” léptek. 

Borítókép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

