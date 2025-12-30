Zelenszkij elárulta, hogy az Egyesült Államok mit ajánlott

Az Egyesült Államok 15 évre szóló és megújítható, „erős” biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának Oroszországgal szemben – közölte online sajtótájékoztatóján az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor nem árult el konkrét részleteket a garanciák természetét illetően.

Zelenszkij szerint erős garanciákat kapott, de vannak még vitás kérdések

Fotó: JIM WATSON / AFP

Volodimir Zelenszkij nem árulta el a biztonsági garanciák pontos részleteit, de közölte, hogy azok már korábban megvitatott elemeket tartalmaznak. Utalt arra, hogy az előzetes terv szerint az Egyesült Államok és Kijev szövetségesei a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági mechanizmust garantálnak Ukrajna számára, amely kölcsönös segítségnyújtást írna elő egy orosz agresszió esetén. Az ukrán elnök elmondta, Donald Trump amerikai elnök „megerősítette” ezen garanciák „részleteit”, de hangsúlyozta, hogy azokat ratifikálnia kell még a Kongresszusnak.