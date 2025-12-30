Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

Volodimir ZelenszkijUkrajnaDonald Trump

Zelenszkij elárulta, hogy az Egyesült Államok mit ajánlott

Az ukrán elnök szerint az amerikai elnök erős garanciákat ajánlott, ugyanakkor ezen garanciák pontos természetét nem részletezte. Volodimir Zelenszkij szerint két vitás kérdés még továbbra is fennáll, ez pedig a a zaporizzsjai atomerőmű működtetése és a területi kérdés.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 13:09
Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok 15 évre szóló és megújítható, „erős” biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának Oroszországgal szemben – közölte online sajtótájékoztatóján az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor nem árult el konkrét részleteket a garanciák természetét illetően. 

Zelenszkij szerint erős garanciákat kapott, de vannak még vitás kérdések
Zelenszkij szerint erős garanciákat kapott, de vannak még vitás kérdések 
Fotó: JIM WATSON / AFP

Volodimir Zelenszkij nem árulta el a biztonsági garanciák pontos részleteit, de közölte, hogy azok már korábban megvitatott elemeket tartalmaznak. Utalt arra, hogy az előzetes terv szerint az Egyesült Államok és Kijev szövetségesei a NATO 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági mechanizmust garantálnak Ukrajna számára, amely kölcsönös segítségnyújtást írna elő egy orosz agresszió esetén. Az ukrán elnök elmondta, Donald Trump amerikai elnök „megerősítette” ezen garanciák „részleteit”, de hangsúlyozta, hogy azokat ratifikálnia kell még a Kongresszusnak.

Az ukrán elnök ezután kiemelte, nagyon szeretett volna elérni egy hosszabb távú biztonsági garanciát, ezért azt kérte az amerikai elnöktől, hogy vegye fontolóra egy 30, 40 vagy 50 éves garancia lehetőségét. Hozzátette, hogy Trump ígéretet tett neki a javaslat megfontolására, majd kifejtette, hogy a biztonsági garanciák bevezetése nélkül nem oldható fel a hadiállapot Ukrajnában.

Zelenszkij azt is kijelentette, hogy noha a nemzetközi erő telepítése olyan szükséges és „valódi” biztonsági garancia lenne Ukrajna számára, amely erősítené a polgárok és a befektetők bizalmát egy további orosz agresszió kockázatával szemben, a Kreml eddig elutasította ennek a lehetőségét.

 

Elmondta azt is, hogy az amerikai elnökkel megbeszélték, hogyan lehetne újjáépíteni, továbbá gazdaságilag is támogatni Ukrajnát amerikai vállalatok bevonásával, illetve egy szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének a lehetőségéről is tárgyaltak.

Az ukrán államfő ezen kívül arra kérte Donald Trumpot, hogy hagyja jóvá a Washington által közel egy hónapja bemutatott béketervnek az ukrán–európai tárgyalások eredményeként létrejött módosított változatát.

Zelenszkij szerint két megoldatlan probléma maradt: a zaporizzsjai atomerőmű működtetése és a területi kérdés.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a háború bármely módon való befejezését célzó tervet Kijevnek, Moszkvának, Washingtonnak és az európaiaknak is alá kell majd írniuk; hozzátéve, hogy reményei szerint „néhány napon belül” Ukrajnában ülnek majd újra tárgyalóasztalhoz az amerikai és európai tisztségviselők.

Ezenkívül megerősítette, hogy „erős eszköznek” tekinti, ezért támogatja egy, a felajánlott békefeltételek elfogadásáról döntő népszavazás megtartását Ukrajnában. A hét végén Kijevet ért, és több millió háztartásban áramkimaradást okozó orosz légicsapásokra utalva ugyanakkor hozzátette, hogy ezek alapján úgy véli, az orosz vezetés nem akar tűzszünetet.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu