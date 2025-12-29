PutyinUkrajnaorosz-ukrán háborúTrump

Putyin hamarosan beszél Trumppal

Az orosz elnök hamarosan telefonon beszél majd Donald Trumppal. Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök tervezett egyeztetéséről a Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov számolt be, aki egyúttal jelezte, hogy hamarosan jelentkeznek majd a részletekkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 15:45
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Az orosz elnök hamarosan telefonon egyeztet Donald Trumppal. Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök a tegnapi, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között lezajlott találkozó eredményeiről egyeztet majd

Peszkov szerint Putyin és Trump hamarosan újra egyeztet
Peszkov szerint Putyin és Trump hamarosan újra egyeztet 
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

A telefonbeszélgetés tényéről Dmitrij Peszkov számolt be, aki egyúttal jelezte, hogy a beszélgetés részleteiről később tájékoztatást ad majd a Kreml. 

Mint ismeretes, a tegnapi napon Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij és Donald Trump, hogy az ukrán konfliktus lezárásáról beszéljenek. A kétoldalú találkozó előtt az amerikai elnök telefonon egyeztetett orosz kollégájával, ami során megegyeztek, hogy a Fehér Ház első embere a megbeszélések után beszámol majd az orosz elnöknek az eredményekről. 

Peszkov egyúttal hangsúlyozta, hogy Moszkva is úgy látja, hogy elérhető közelségbe került az ukrán háború lezárása. Peszkov szerint ugyanakkor Oroszország nem tett le céljairól, Ukrajnának pedig ki kéne vonulni a Dombászból a béke érdekében.

A tegnapi telefonbeszélgetés részletiről beszélve Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elárulta, hogy a két vezető több mint egy órán keresztül egyeztetett. Ennek során Vlagyimir Putyin arra biztatta az amerikai elnököt, hogy továbbra is az alaszkai megállapodások mentén próbálják meg rendezni a konfliktust. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

