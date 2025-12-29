Putyin hamarosan beszél Trumppal

Az orosz elnök hamarosan telefonon egyeztet Donald Trumppal. Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök a tegnapi, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között lezajlott találkozó eredményeiről egyeztet majd – írja az Origo.

Peszkov szerint Putyin és Trump hamarosan újra egyeztet

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

A telefonbeszélgetés tényéről Dmitrij Peszkov számolt be, aki egyúttal jelezte, hogy a beszélgetés részleteiről később tájékoztatást ad majd a Kreml.

Mint ismeretes, a tegnapi napon Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij és Donald Trump, hogy az ukrán konfliktus lezárásáról beszéljenek. A kétoldalú találkozó előtt az amerikai elnök telefonon egyeztetett orosz kollégájával, ami során megegyeztek, hogy a Fehér Ház első embere a megbeszélések után beszámol majd az orosz elnöknek az eredményekről.