Így érkezett meg Zelenszkij Miamiba + videó

Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre Donald Trumppal esedékes találkozója előtt – írja a Sky News.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Az ukrán és az amerikai elnök Trump Palm Beach-i magánrezidenciáján, a Mar-a-Lagóban folytat tárgyalásokat.

Az egyeztetésen szó esik az ukrán–amerikai kapcsolatok további irányáról, a békefolyamat jelenlegi állásáról, valamint a biztonsági és gazdasági garanciák kérdéséről.