Így érkezett meg Zelenszkij Miamiba + videó

Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre Donald Trumppal esedékes találkozója előtt – írja a Sky News.
Az ukrán és az amerikai elnök Trump Palm Beach-i magánrezidenciáján, a Mar-a-Lagóban folytat tárgyalásokat.
Az egyeztetésen szó esik az ukrán–amerikai kapcsolatok további irányáról, a békefolyamat jelenlegi állásáról, valamint a biztonsági és gazdasági garanciák kérdéséről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!