Így érkezett meg Zelenszkij Miamiba + videó

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre a Donald Trumppal tervezett találkozója előtt. A két elnök Trump Palm Beach-i magánklubjában, a Mar-a-Lagóban ül tárgyalóasztalhoz. A megbeszélésen több kérdés is napirendre kerül, köztük a területi viták és a biztonsági garanciák ügye.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 16:06
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij megérkezett a miami repülőtérre Donald Trumppal esedékes találkozója előtt – írja a Sky News. 

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: TOM BRENNER / AFP)

Az ukrán és az amerikai elnök Trump Palm Beach-i magánrezidenciáján, a Mar-a-Lagóban folytat tárgyalásokat.

Az egyeztetésen szó esik az ukrán–amerikai kapcsolatok további irányáról, a békefolyamat jelenlegi állásáról, valamint a biztonsági és gazdasági garanciák kérdéséről. 

A felek több sarkalatos ügyben – így a Donbász helyzetét és a zaporizzsjai atomerőmű sorsát illetően – eltérően látják a megoldást. 

A beszámolók szerint Volodimir Zelenszkij tárgyalócsapata minden lehetséges kimenetelre felkészült, a megbeszélés eredménye pedig még az év vége előtt fordulópontot hozhat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

