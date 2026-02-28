nemzeti konzultációukrajnaFidesz

Már online is kitölthető a nemzeti petíció + videó

Minden költséget a polgárokkal akarnak megfizettetni.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Facebook2026. 02. 28. 13:52
Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombattól online is kitölthető a nemzeti petíció – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidhvégi Balázs, Igazság órája, Magyar Péter, adatszivárgás, Németh Balázs
Hidhvégi Balázs fontos ügyben szólalt meg (Forrás: Képernyőkép)

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, mostantól egytelen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon.

Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és városok fejlődésére.

Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg.

Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba. Azt mondta: Brüsszel és Ukrajna pontosan tudja, hogy a nemzeti kormány ezt nem fogja megtenni, ezért akarnak bábkormányt hatalomra segíteni. Ezért zsarolnak nyíltan, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért okoznak szándékosan kárt Magyarországnak − közölte.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, most itt az idő, hogy minderre világosan nemet mondjunk, és szombattól ezt online is megtehetjük ide kattintva. A petíció kitöltésének határideje március 23-a.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu