Már online is kitölthető a nemzeti petíció + videó

Szombattól online is kitölthető a nemzeti petíció – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Hidhvégi Balázs fontos ügyben szólalt meg (Forrás: Képernyőkép)

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, mostantól egytelen gyors kattintással is megüzenhetjük Brüsszelnek: nem fizetünk. Nem fizetünk a háborúra, mert mi, magyarok azt szeretnénk, hogy Európa békében éljen és ne háborúzzon.

Hozzátette, a magyar emberek Ukrajnának sem fognak fizetni, mert a pénzüket nem az ukrán államra, hanem saját hazájukra akarják költeni. A magyar családokra, a magyar gazdaság megerősítésére, valamint a falvak és városok fejlődésére.

Az államtitkár kiemelte, a magyarok nem fognak többet fizetni a benzinért és a rezsiért sem, mert nem fogadják el, hogy a brüsszeliek és az ukrán vezetés háborús tervei miatt elvágják Magyarországot az orosz energiától, és ennek árát a magyar emberekkel fizettessék meg.

Szerinte mindenki láthatja, hogy Magyarország óriási nyomás alatt áll, hogy beálljon a háborúpárti és ukránpárti sorba. Azt mondta: Brüsszel és Ukrajna pontosan tudja, hogy a nemzeti kormány ezt nem fogja megtenni, ezért akarnak bábkormányt hatalomra segíteni. Ezért zsarolnak nyíltan, ezért zárták el a kőolajvezetéket, ezért okoznak szándékosan kárt Magyarországnak − közölte.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, most itt az idő, hogy minderre világosan nemet mondjunk, és szombattól ezt online is megtehetjük ide kattintva. A petíció kitöltésének határideje március 23-a.