Orbán Balázs: Elég a zsarolásból!

Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás után kijelenthetjük, hogy Zelenszkij nem riad vissza semmitől.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 28. 12:53
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
– Tegnap beigazolódott, hogy a Barátság kőolajvezeték újranyitásának nincs műszaki akadálya, Zelenszkij elnök politikai okokból tartja vissza a kőolajszállításokat Magyarországtól és Szlovákiától, és az ukránok nem akarják beengedni a kőolajvezeték műszaki állapotát feltáró független vizsgálóbizottságot sem Ukrajnába – írja a közösségi oldalára feltöltött posztjában Orbán Balázs, arra reagálva, hogy a Barátság kőolajvezeték politikai okokból nem indulhat újra.

Budapest, 2026. február 9. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation szervezésében megrendezett Budapest Global Dialogue 2026 konferencia megnyitóján tartott panelbeszélgetésen a budapesti Corinthia Hotelben 2026. február 9-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Elég a zsarolásból! Követeljük, hogy Zelenszkij elnök azonnal nyissa meg az olajvezetéket! A magyar emberek nem fogják megfizetni az orosz–ukrán háború árát! Magyarországnak most különösen elővigyázatosnak kell lennie. Az ukrán olajblokád és a korábbi Északi Áramlat német gázvezeték elleni támadás azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől. Ezért a tegnapi naptól hazánk fontos energetikai létesítményeit katonák és rendőrök védik. Köszönjük a munkájukat! Kritikus helyzetben a magyar emberek számíthatnak a Magyar Honvédségre és a rendőrségre. Álljon ki ön is az ukrán zsarolással szemben, Magyarország mellett! Töltse ki a nemzeti petíciót!

– zárta posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ahogy azt korábban a Magyar Nemzet is megírta, a Magyar Honvédség katonái megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét.

A nemzeti petíciót online ide kattintva tudja kitölteni.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)


