Teherán fenyegető üzenetet küldött

„Ahogy készek voltunk tárgyalni, most mindennél jobban készek vagyunk arra is, hogy megvédjük az iráni nemzetet” – olvasható a tárca közleményében.

Teherán a támadás után (Fotó: AFP)

A dél-iráni Hormozgán tartomány kormányzóhelyettese eközben bejelentette, hogy izraeli légicsapás ért egy helyi iskolát, a műveletben pedig öt diáklány meghalt. Az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, a támadás Minab városában történt. A városban az iráni Forradalmi Gárda is tart fenn támaszpontot – hangsúlyozta közleményében az MTI.