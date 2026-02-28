Rendkívüli

Durva olajár-emelkedés jöhet, Izrael és az Egyesült Államok támadást indított Irán ellen + videó

Teherán fenyegető üzenetet küldött

Határozott választ ígért az Iránt érő amerikai és izraeli támadásra a síita állam külügyminisztériuma szombaton.

2026. 02. 28. 12:38
Teherán a támadás után Fotó: FATEMEH BAHRAMI Forrás: ANADOLU
„Ahogy készek voltunk tárgyalni, most mindennél jobban készek vagyunk arra is, hogy megvédjük az iráni nemzetet” – olvasható a tárca közleményében. 

A dél-iráni Hormozgán tartomány kormányzóhelyettese eközben bejelentette, hogy izraeli légicsapás ért egy helyi iskolát, a műveletben pedig öt diáklány meghalt. Az IRNA iráni állami hírügynökség azt közölte, a támadás Minab városában történt. A városban az iráni Forradalmi Gárda is tart fenn támaszpontot – hangsúlyozta közleményében az MTI.

Amint arról korábban beszámoltunk, Izrael védelmi minisztere, Israel Katz közölte, hogy országa megelőző támadást indított Irán ellen. Katz emellett rendkívüli állapotot hirdetett Izraelben, a várható megtorló csapásokra számítva. Később Donald Trump bejelentette, a támadásokban az Egyesült Államok is részt vett. Az iráni média szerint három robbanás hallatszott Teheránban. A Fars hírügynökség szerint több rakétát lőttek ki az iráni főváros Republic negyedére.

Kiderült hol van az iráni elnök

Belföldi híreink

Külföldi híreink

