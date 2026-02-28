Elszállhat a globális olajár, Zelenszkijnek ideje észhez térnie, és befejezni régiónk zsarolását

A Közel-Keleten kitört háború egyik súlyos gazdasági következménye lehet, ha Irán beváltja fenyegetését, és válaszként elzárja a Hormuzi-szorost. Ezen az útvonalon halad át a globális kőolaj és gáz tengeri szállításának jelentős része, így már a fenyegetés önmagában is árrobbanást okozhat.

Az iráni háború súlyos olajár-emelkedést hozhat a piacon (Fotó: AFP)

A kialakult súlyos helyzetet elemezve Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője lapunknak elmondta: a Hormuzi szoroson halad át a világ nyersolaj kereskedelmének kb. harmada, így ez talán a legszűkebb keresztmetszete a világ olajkereskedelmének. „Ha Irán úgy dönt, hogy beváltja a fenyegetését és lezárja az útvonalat, az sokkszerű hatást gyakorolna a világ olajpiacára. Jelentősen beszűkülne a kínálat, ami felfelé hajtaná az áraka” – jelezte. Kiemelte: korában számos tanulmány foglalkozott egy ilyen forgatókönyv következményeivel, és ezek a tanulmányok rendre a hordónként 100 dollár feletti árat becsültek. Ennek mind a kereskedelem egészére, mind a jelentős olajvásárló országok gazdaságára, konjunktúrájára markáns hatás gyakorolnának – fűzte hozzá. „Mivel az európai unió egy nagy olajfelvásárlónak tekinthető, ezért fokozottan érintené egy ilyen helyzet. Hazánk szempontjából és az Európai Unió szempontjából is az ilyen helyzetekben felértékelődik annak a törekvésnek a jelentősége, hogy a mozgásterüket ezek az államok a lehető legjobban bővítsék. Mivel Magyarország jelenleg a magyar energiaellátás legmeghatározóbb kérdését a brüsszeli–kijevi zsarolás jelenti és a Barátság vezetéken történő szállítások akadályozása, ezért még fontosabbá válik az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oldja fel a blokádot, mert ez nemcsak Magyarországra, hanem a régió egésze számára meghatározó lenne” – mondta Hortay Olivér.

Zelenszkijnek abba kell hagynia a politikai nyomásgyakorlást

„Ahogyan a geopolitikai feszültségek fokozódnak, az energiapiaci mozgástér jelentősége megnövekszik, minél több útvonalon keresztül, minél több forrásból tudunk energiahordozót beszerezni, annál jobb számunkra és az Európai Unió egészének. Azzal, hogy Volodimir Zelenszkij korlátozza a szállítást a Barátság vezetéken, szűkíti a mozgásterünket, ezért a politikai nyomásgyakorlást abba kell” – foglalta össze a helyzetet Hortay Olivér.