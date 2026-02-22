Hortay Olivér: Ukrajna bepánikolt, nem számítottak erre a lépésre

Az ukrán vezetés bepánikolt: nem számítottak a magyar és a szlovák válaszlépésekre

Andrij Szibiha közösségi oldalán közzétett üzenete is arról árulkodik: a döntés váratlanul érte az ukrán diplomáciát.

Ukraine’s calls out Hungary’s and Slovakia’s energy blackmail.



Statements from Budapest and Bratislava are provocative, irresponsible, and threaten the energy security of the entire region.



Ukraine is considering the possibility of activating the Early Warning Mechanism… https://t.co/JjSdRtR4He — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 21, 2026

Ukrajna bírál

Ukrajna bírálja Magyarország és Szlovákia energetikai zsarolását (…) Magyarországnak és Szlovákiának a Kremlnek kellene ultimátumot küldenie, és semmiképpen sem Kijevnek – írta Szibiha.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton azt közölte: „amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást”.

It’s simple and easy: instead of interfering in our elections let’s restart the oil deliveries to Hungary and Slovakia! We both know there is no technical obstacle! https://t.co/ifQNbCEXW5 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 21, 2026

Szijjártó Péter az X-en úgy reagált:

Egyszerű és világos: ahelyett, hogy beavatkoznátok a választásainkba, inkább indítsátok újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy ennek nincs technikai akadálya!

Kijev barátságtalan lépése után pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni

– mondta az ügy kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök.