Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

UkrajnaválaszlépésMagyarországSzlovákiapánik

Hortay Olivér: Ukrajna bepánikolt, nem számítottak erre a lépésre

Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője közösségi oldalán arról ír, hogy az ukrán vezetés láthatóan nem számított a magyar és szlovák válaszlépésekre a Barátság kőolajvezeték politikai célú lezárása után.

Forrás: Facebook2026. 02. 22. 10:32
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Henry Nicholls Forrás: AFP
Ukrajna meglepetésként élte meg az elmúlt napok döntését, és pánikszerű reakciókat ad, fogalmazott közösségi oldalán a szakértő.

Ukrajna
Hortay Olivér (Forrás: Facebook/Hortay Olivér)

Az ukrán vezetés bepánikolt: nem számítottak a magyar és a szlovák válaszlépésekre

– írta.

Andrij Szibiha közösségi oldalán közzétett üzenete is arról árulkodik: a döntés váratlanul érte az ukrán diplomáciát.

Ukrajna bírál

Ukrajna bírálja Magyarország és Szlovákia energetikai zsarolását (…) Magyarországnak és Szlovákiának a Kremlnek kellene ultimátumot küldenie, és semmiképpen sem Kijevnek – írta Szibiha.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton azt közölte: „amennyiben hétfőig nem indul újra az olajszállítás (a Barátság vezetéken) Szlovákiába, megkéri az illetékes áramszállító vállalatot (SEPS), hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást”.

Szijjártó Péter az X-en úgy reagált:

Egyszerű és világos: ahelyett, hogy beavatkoznátok a választásainkba, inkább indítsátok újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy ennek nincs technikai akadálya!

Kijev barátságtalan lépése után pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

Először is ki kell védeni a zsarolást meg a fenyegetést, második lépésként pedig a szükséges ellenintézkedéseket, ellenlépéseket meg kell tenni. Nem fogjuk ezt tétlenül nézni

– mondta az ügy kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Henry Nicholls) 

