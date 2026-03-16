Elhunyt Matt Clark, a Vissza a jövőbe sztárja

Matt Clark pályafutása több mint öt évtizedet ölelt fel, ezalatt Hollywood legnagyobbjaival dolgozott együtt. Bár neve sokak számára a Vissza a jövőbe III. (1990) mogorva kocsmárosaként, Chestereként maradt meg, a szakma elsősorban olyan színészként tisztelte, aki a hírnévnél többre tartotta a minőségi munkát és a jó emberi kapcsolatokat.

Matt Clark, a Vissza a jövőbe trilógia egyik epizódjában (Forrás: mafab.hu)

Matt Clark leginkább a western műfajában alkotott maradandót. Olyan ikonikus alkotásokban tűnt fel, mint a The Outlaw Josey Wales (A törvényenkívüli Josey Wales) Clint Eastwood oldalán, vagy a The Life and Times of Judge Roy Bean (Roy Bean bíró élete és kora).

Pályája során játszott együtt John Wayne-nel, Robert Redforddal és Dustin Hoffmannal is. Szerepelt a Jeremiah Johnson és a Pat Garrett és Billy, a kölyök című klasszikusokban is, gyakran alakítva szívós, sokat próbált vadnyugati karaktereket.

A nagyvászon mellett a televízióban is rendszeresen látható volt. Jelentős szerepet játszott a Grace Under Fire című szitcomban, de vendégszerepelt olyan kultikus sorozatokban is, mint a Bonanza vagy a Dinasztia. A sci-fi rajongók a Buckaroo Banzai című kultuszfilmből is ismerhetik.

Színészi munkája mellett rendezőként is kipróbálta magát; ő jegyezte az 1988-as Da című filmet, valamint epizódokat rendezett olyan sorozatokhoz, mint a Midnight Caller.

Családja elmondása szerint Clark szerény ember maradt, akit nem vakított el a hollywoodi csillogás. Mindig is szerencsésnek érezte magát a karrierje miatt, és – ahogy hozzátartozói fogalmaztak:

úgy távozott, ahogy élt: a saját feltételei szerint.

Matt Clark 1936-ban született Washingtonban, és az 1950-es évek közepén kezdte meg színészi tanulmányait New Yorkban, mielőtt generációjának egyik legmegbízhatóbb mellékszereplőjévé vált volna. Öt gyermeket és kiterjedt filmes örökséget hagyott hátra.