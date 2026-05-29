Novak DjokovicsteniszRoland Garros

Djokovics az operatőrrel pörölt, őt is sokkolta, ami ezután történt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Novak Djokovics két francia után egy brazillal nézett szembe a Roland Garroson, és jobban nem is kezdhette volna a mérkőzést, az első két szett az övé lett. Joao Fonseca viszont váratlanul feljavult, kiegyenlített, és a végén bizonyította, vasból vannak az idegei: öt órányi játék után három ásszal zárta le a mérkőzést, és jutott a negyedik fordulóba. Djokovics tovább várhat a 25. GS-győzelmére, a Roland Garroson ugyanis új Grand Slam-bajnokot avatnak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 29. 21:02
Novak Djokovicsot is megviseli a párizsi hőség Fotó: VIRGINIE LEFOUR Forrás: BELGA MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fonseca a negyedik játszmában ott folytatta, ahol az előzőben abbahagyta, megint 2:0-val nyitott, a folytatás azonban most nem sikerült annyira szépre. A fiatal játékos apró hibái megbosszulták magukat, kisvártatva már neki kellett futnia az eredmény után, mert közben Djokovics játéka feljavult. De Fonseca nem adta fel, és bréklabdákat is hárítva tartotta a lépést. Mindkettejüknek megvolt a lehetősége, hogy elvegye a másik adogatását. Végül ez a brazilnak sikerült, 6:5-nél a döntő szett kiharcolásáért szervált. Kiszerválta. 

Mindketten magabiztosan hozták az adogatásaikat Djokovics 2:1-es vezetéséig, aki ekkor három bréklabdához jutott, és mindjárt az elsőt ki is használta. Fonseca agresszív játékkal visszabrékelt, majd a maga szerváját is hozta, 3:3. Így jutottak el 5:5-ig, amikor a brazil harcolt ki három bréklabdát. Djokovics kettőt hárított, Fonseca a meccs megnyeréséért adogatott. 

Végül három ásszal zárta le a mérkőzést 19 éves tini, és a 4. fordulóban folytatja. Djokovics pedig kétszettes előnyből búcsúzott a Roland Garroson, ahol ezzel eldőlt, hogy új Grand Slam-bajnokot avatnak.  

Roland Garros, 3. forduló

férfi egyes:

  • Rubljov (orosz. 11.)–Borges (portugál) 7:5, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2)
  • Carreno (spanyol)–Tirante (argentin) 7:6 (7-0), 7:5, 6:4
  • Fonseca (brazil, 28.)–Djokovics (szerb, 3.) 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5

női egyes

  • Kosztyuk (ukrán, 15.)–Golubic (svájci) 6:4, 6:3
  • Vang (kínai)–Sztarodubceva (ukrán) 6:3, 7:5
  • Swiatek (lengyel, 3.)–Linette (lengyel) 6:4, 6:4
  • Andrejeva (orosz, 8.)–Bouzková (cseh, 27.) 6:4, 6:2
  • Teichmann (svájci)–Muchová (cseh, 10.) 6:1, 7:5
  • Cirstea (román, 18.)–Sierra (argentin 6:0, 6:0

férfi páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Harri Heliovaara, Henry Patten (finn, brit)–Marozsán Fábián, Mattia Bellucci (magyar, olasz) 6:1, 6:4

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

  • Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai)–Hao Csing-csan, Orlando Luz (tajvani, brazil) 6:3, 7:6 (7-1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kató Lenke
idezojelekkultúra

Tessék viselkedni!

Kató Lenke avatarja

És ez most már így lesz, hogy mutogatják mások vaságyát, meg Bibliáját, élő egyenes adásban?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.