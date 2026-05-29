Djokovics az operatőrrel pörölt, őt is sokkolta, ami ezután történt

Fonseca a negyedik játszmában ott folytatta, ahol az előzőben abbahagyta, megint 2:0-val nyitott, a folytatás azonban most nem sikerült annyira szépre. A fiatal játékos apró hibái megbosszulták magukat, kisvártatva már neki kellett futnia az eredmény után, mert közben Djokovics játéka feljavult. De Fonseca nem adta fel, és bréklabdákat is hárítva tartotta a lépést. Mindkettejüknek megvolt a lehetősége, hogy elvegye a másik adogatását. Végül ez a brazilnak sikerült, 6:5-nél a döntő szett kiharcolásáért szervált. Kiszerválta.

Mindketten magabiztosan hozták az adogatásaikat Djokovics 2:1-es vezetéséig, aki ekkor három bréklabdához jutott, és mindjárt az elsőt ki is használta. Fonseca agresszív játékkal visszabrékelt, majd a maga szerváját is hozta, 3:3. Így jutottak el 5:5-ig, amikor a brazil harcolt ki három bréklabdát. Djokovics kettőt hárított, Fonseca a meccs megnyeréséért adogatott.

Végül három ásszal zárta le a mérkőzést 19 éves tini, és a 4. fordulóban folytatja. Djokovics pedig kétszettes előnyből búcsúzott a Roland Garroson, ahol ezzel eldőlt, hogy új Grand Slam-bajnokot avatnak.