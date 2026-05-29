Friedrich MerzNémetországkormányvisszaesésgazdaság

Súlyos figyelmeztetést kapott Merz

Súlyos figyelmeztetést kaptak a német gazdaságpolitikai döntéshozók: a szakértők szerint Kelet-Németországban a növekvő munkaerőhiány miatt akár komoly gazdasági visszaesés is bekövetkezhet a következő években. A kutatók négy sürgős intézkedést várnak Friedrich Merz kancellártól a helyzet stabilizálása érdekében.

Forrás: Origo2026. 05. 29. 21:20
Friedrich Merz német kancellár amint a BASF AG düsseldorfi gyárát látogatja meg Fotó: Christopher Neundorf Forrás: AFP
A kölni német Gazdaságkutató Intézet korábban még arról számolt be, hogy Kelet-Németország termelékenysége nő, a gazdasági növekedés gyorsul, miközben csökkennek a bérköltségek és egyre több vállalkozás indul. A kutatók szerint a keleti tartományok gazdasági teljesítménye már elérte Rajna-vidék-Pfalz vagy Schleswig-Holstein szintjét.

A kedvező folyamatokat azonban most megtörheti az elöregedés és a munkaerőhiány.

Az Ifo Intézet számításai szerint 2035-re hét százalékkal csökkenhet a munkaképes korú lakosság Kelet-Németországban. A helyzet különösen Szász-Anhaltban és Türingiában válhat kritikussá, ahol tömeges nyugdíjba vonulás várható. A szakértők szerint a következő években a magánberuházások is jelentősen visszaeshetnek, ami veszélybe sodorhatja az elmúlt 35 év gazdasági eredményeit.

Merz kormányától ezt várnák

A tanulmány szerzői szerint Friedrich Merz kancellár kezében van a megoldás, ehhez azonban radikális intézkedésekre lenne szükség.

Az egyik legfontosabb javaslat a nyugdíjkorhatár gyors emelése lenne. A kutatók szerint a jelenlegi reformtervek túl lassúak, ezért a nyugdíjkorhatárt mielőbb 70 évre kellene emelni. Kelet-Németországban különösen nagy problémát jelent az elöregedés: a 65 év felettiek aránya már most 28 százalék, miközben Nyugat-Németországban ez az arány 22 százalék. A jelentés szerint az idősebb szakemberekre továbbra is szükség lenne a gazdaság működéséhez.

A szakértők emellett sürgetik a mesterséges intelligencia gyorsabb bevezetését is. Szerintük az MI-rendszerek részben kiválthatnák a hiányzó munkaerőt az adminisztrációban, a pénzügyekben vagy akár az állami hivatalokban is. Ehhez azonban szerintük lazítani kellene az adatvédelmi szabályokon, mert az Európai Unió jelenlegi előírásai és a német adatvédelmi törvények lassítják a technológiai fejlődést.

Employees work on the assembly line for the Volkswagen (VW) ID.3 electric car of German carmaker Volkswagen, at the 'Transparent Factory' (Glaeserne Manufaktur) production site of German carmaker Volkswagen (VW) in Dresden, eastern Germany, on May 14, 2025. The Volkswagen Group is planning to discontinue car production at the factory at the end of 2025. (Photo by JENS SCHLUETER / AFP)
Egy dolgozó a VW autógyárában (Fotó: AFP/Jens Schlueter)

Súlyos gond a bürokrácia

A kutatás arra is figyelmeztet, hogy a túlzott bürokrácia tovább rontja a versenyképességet. Míg 1990-ben mintegy 45 ezer paragrafus szerepelt a német szövetségi joganyagban, addig 2026-ra ez a szám már meghaladta a 93 ezret. A szakértők szerint gyorsabb deregulációra, hivatal-összevonásokra és az állami apparátus csökkentésére lenne szükség.

Komoly problémát jelent az infrastruktúra állapota is. A jelentés szerint továbbra sincs közvetlen ICE-vasúti kapcsolat Berlin és több keleti tartományi főváros között, miközben az autópályák és hidak állapota is romlik. A német szövetségi közútügyi hivatal adatai alapján több mint 250 keletnémet autópályahíd állapota kritikus vagy elégtelen.

A szakértők szerint a szélessávú internet kiépítése is messze elmarad a nyugati tartományokétól, miközben az egyetemek és iskolák állapota is súlyosan leromlott. A felsőoktatási intézmények felújítási igénye országosan már megközelíti a 100 milliárd eurót. A tanulmány szerzői úgy vélik, Kelet-Németország gazdasági helyzete az egész német gazdaság állapotát tükrözi. Szerintük ha a keleti régiókban nem sikerül fenntartani a növekedést és a beruházásokat, akkor hosszabb távon egész Németország versenyképessége veszélybe kerülhet.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár a BASF AG düsseldorfi gyárát látogatja meg (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
