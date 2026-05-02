„Lábon lőttük magunkat”: válságról beszélnek a német gazdaság meghatározó szereplői

A problémák már a mindennapokban is érezhetők.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly nyomást helyez az ellátási láncokra, ami közvetlenül érinti a német ipart. Az Ifo Intézet adatai szerint egyre több vállalat küzd alapanyaghiánnyal, különösen a vegyiparban és a feldolgozóiparban.

A szakértők szerint a helyzet jól mutatja, mennyire kiszolgáltatottá vált a német gazdaság a globális energia- és nyersanyagpiacoknak. Ha a nemzetközi feszültségek tartósan fennmaradnak, az tovább gyengítheti Európa legnagyobb gazdaságát.

A Deutsche Welle is arról számol be, hogy jelentősen romlottak a német gazdasági kilátások: Katherina Reiche a Perzsa-öbölben kialakult háborús helyzet miatt a korábbi előrejelzés felére csökkentette az idei növekedési várakozásokat.

A gazdasági- és energiaügyi miniszter szerint az energiaárak megugrása és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly sokkot okozott, amely egyszerre sújtja a háztartásokat és az ipart.

A kilátásokat tovább rontja, hogy az infláció emelkedése – különösen az üzemanyag- és élelmiszerárak növekedése miatt – tartósan magas maradhat, miközben a német gazdaság versenyképessége is egyre nagyobb nyomás alá kerül.