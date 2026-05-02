„Lábon lőttük magunkat”: válságról beszélnek a német gazdaság meghatározó szereplői

Egyre borúlátóbbak a német gazdasági elit szereplői: Peter Harf befektető úgy látja, Németország elveszítette versenyképességének alapjait. Az Ifo Intézet adatai szerint az ipart már most is súlyosan érintik az ellátási zavarok.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 12:53
A német gazdaság teljesítménye stabilan alulmúlta a piaci várakozásokat Fotó: John Macdougall / AFP
A befektető nemcsak gazdasági, hanem politikai problémákról is beszélt. Szerinte a „demokratikus közép” zsákutcába jutott, elveszítette a társadalmi bizalmat, és nem képes választ adni alapvető stratégiai kérdésekre, például a védelem vagy az energiaellátás területén. 

Harf külön kiemelte: Németország évtizedeken át kiszervezte kulcsfontosságú területeit – a védelmet az Egyesült Államoknak, az energiát Oroszországnak –, ami most súlyos következményekkel jár.

A problémák már a mindennapokban is érezhetők. 

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly nyomást helyez az ellátási láncokra, ami közvetlenül érinti a német ipart. Az Ifo Intézet adatai szerint egyre több vállalat küzd alapanyaghiánnyal, különösen a vegyiparban és a feldolgozóiparban.

A szakértők szerint a helyzet jól mutatja, mennyire kiszolgáltatottá vált a német gazdaság a globális energia- és nyersanyagpiacoknak. Ha a nemzetközi feszültségek tartósan fennmaradnak, az tovább gyengítheti Európa legnagyobb gazdaságát.

A Deutsche Welle is arról számol be, hogy jelentősen romlottak a német gazdasági kilátások: Katherina Reiche a Perzsa-öbölben kialakult háborús helyzet miatt a korábbi előrejelzés felére csökkentette az idei növekedési várakozásokat. 

A gazdasági- és energiaügyi miniszter szerint az energiaárak megugrása és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság komoly sokkot okozott, amely egyszerre sújtja a háztartásokat és az ipart.

 A kilátásokat tovább rontja, hogy az infláció emelkedése – különösen az üzemanyag- és élelmiszerárak növekedése miatt – tartósan magas maradhat, miközben a német gazdaság versenyképessége is egyre nagyobb nyomás alá kerül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
