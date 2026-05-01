Az iráni konfliktus egyre nagyobb terhet ró a német iparra

Az iráni háborús feszültség mind súlyosabb hatásokat gyakorol az európai gazdaságra, különösen Németországban, ahol egyre több ágazat szembesül alapanyaghiánnyal. A stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a hajózási korlátozások jelentős nyomás alá helyezik a nemzetközi ellátási láncokat, ami közvetlenül érezteti hatását a német ipar teljesítményében is.

2026. 05. 01. 14:35
Sötét fellegek gyülekeznek a német ipar felett Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
Az ellátási láncok érezhetően nyomás alá kerültek

A német ipar válságban

Míg januárban még csak a cégek 5,8 százaléka számolt be beszerzési nehézségekről, áprilisra ez az arány már 13,8 százalékra emelkedett. A problémák különösen azokat az ágazatokat sújtják, amelyek nagymértékben függenek az energiahordozóktól és az olajalapú alapanyagoktól.

A leginkább érintett területek közé tartozik a vegyipar, ahol a vállalatok 31,1 százaléka jelez hiányt. A gumi- és műanyagiparban ez az arány 22,9 százalék, míg a gépgyártásban 14,8 százalék, az elektromos berendezések gyártásában pedig 17,2 százalék.

Ezzel szemben vannak kevésbé érintett ágazatok is: az üveg- és kerámiagyártásban mindössze 4,2 százalék, a textiliparban 4,1 százalék küzd hasonló gondokkal, míg az italgyártókat egyelőre egyáltalán nem érinti az alapanyaghiány.

Az ok: a Hormuzi-szoros blokádja

A szakértők szerint a helyzet jól mutatja, mennyire kiszolgáltatott a modern ipar a globális nyersanyag- és energiaellátásnak. Nem véletlen: a világ olajkínálatának mintegy egyötöde halad át a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson.

Mindeközben érkeztek kedvezőbb hírek is: a Német Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a német gazdaság 2026 első negyedévében 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, ami felülmúlta az elemzői várakozásokat. A növekedést elsősorban a lakossági és állami fogyasztás, valamint az export bővülése hajtotta.

A kilátások azonban továbbra is bizonytalanok: ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, az ellátási zavarok még súlyosabbá válhatnak, ami az egész európai gazdaságot is visszavetheti.

Borítókép: Sötét fellegek gyülekeznek a német ipar felett (Fotó: AFP/Tobias Schwarz) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu