Arcfelismerő szoftver buktatta le az erőszakos portlandi tüntetőt

Az FBI nyomozói arcfelismerő technológia segítségével azonosították Hoopes-t. A vádirat szerint a nyomozók egy fényképet töltöttek fel az arcfelismerő szoftverbe, amire a rendszer körülbelül 30 lehetséges egyezést talált. Ezt követően a nyomozók elemezték az eredményeket, majd az illető alkarján látható tetoválás alapján azonosították az elkövetőt.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium számos hasonló ügyben indított eljárást olyanok ellen, akik a Trump-kormányzat bevándorláspolitikájával kapcsolatos tüntetéseken szövetségi tisztviselőket támadtak meg. Ahogy arról lapunk is beszámolt legutóbb a New Jersey-i Newarkban található bevándorlási hivatalnál csaptak össze tüntetők és a rendfenntartókkal, amely során több tucat embert vettek őrizetbe.