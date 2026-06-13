tüntetésICEPortlandarcfelismerő szoftver

Arcfelismerő szoftver buktatta le az erőszakos portlandi tüntetőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hosszú börtönbüntetéssel és komoly pénzbírsággal sújtottak egy tüntetőt az Egyesült Államokban, aki súlyosan megsebesített egy egyenruhást. A férfit egy arcfelismerő szoftver segítségével kerítették kézre a nyomozók. Az ítélet üzenete egyértelmű, aki megtámad egy tisztviselőt, azt felelősségre fogják vonni – írta nyilatkozatában a szövetségi ügyész.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 8:19
30 hónap börtön járt a súlyos testi sértésért cserébe – illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az FBI nyomozói arcfelismerő technológia segítségével azonosították Hoopes-t. A vádirat szerint a nyomozók egy fényképet töltöttek fel az arcfelismerő szoftverbe, amire a rendszer körülbelül 30 lehetséges egyezést talált. Ezt követően a nyomozók elemezték az eredményeket, majd az illető alkarján látható tetoválás alapján azonosították az elkövetőt.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium számos hasonló ügyben indított eljárást olyanok ellen, akik a Trump-kormányzat bevándorláspolitikájával kapcsolatos tüntetéseken szövetségi tisztviselőket támadtak meg. Ahogy arról lapunk is beszámolt legutóbb a New Jersey-i Newarkban található bevándorlási hivatalnál csaptak össze tüntetők és a rendfenntartókkal, amely során több tucat embert vettek őrizetbe. 

Borítókép: 30 hónap börtön járt a súlyos testi sértésért cserébe – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu