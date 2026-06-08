Orbán Viktor bevándorlómentes országgá tette Magyarországot, Magyar Péter pedig csak sunnyog a migrációs paktum kapcsán

A Fidesz és Orbán Viktor többször felszólította a magyar miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, jelentsék be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktumot. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a felszólításokra, mint írta:

A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik, és becsapja a saját szavazóit is.

Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta, hogy az új kormányfő ígérete szerint a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Úgy folytatta, Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális bevándorlók, de egyúttal nem zárta ki annak lehetőségét, hogy legális bevándorlók viszont lesznek. Dömötör szerint a migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást. Kitért rá, hogy az Európába érkező százezreket (rosszabb esetben milliókat) legalizálva terítenék szét az egyes tagországok között, pont úgy, mint ahogy a spanyol baloldali kormány is ezekben a hónapokban legalizál félmillió bevándorlót.

A Tisza otthonának számító Európai Néppárt ugyanezt az érvelést használja a migrációs paktum érdekében. Azt állítják, hogy ők megállítják az illegális migrációt. Amit nem tesznek hozzá, az az, amit Magyar Péter is elhallgat

– emelte ki az EP-képviselő. Szerinte a lényeg, hogy az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet.

Az Európai Bizottság hivatalos weboldala szerint 2025. január 1-jén mintegy 30,6 millió nem uniós állampolgár él az EU területén belül, ami a teljes népességének közel hét százalékát teszi ki. Tavaly pedig közel 178 ezer szabálytalan határátlépés történt – ami csökkenő tendenciát mutat a 2024-es adatokhoz képest. Januárban az Európai Bizottság bemutatta az Európai menekültügyi és migrációkezelési stratégiát, ami meghatározza az Európai Unió következő öt évre szóló migrációs politikáját.