A nemzetközi közösségi média tele van a pénteki tüntetéssel, és a külföldi kommentek többsége vagy arról szól, hogy Orbán Viktor erődítménnyé változtatta Magyarországot a 2015-ös válságban és azon túl. Sokan most attól tartanak, hogy az erődítményt csendben bontogatják szét.
Orbán Viktor bevándorlómentes országgá tette Magyarországot, Magyar Péter pedig csak sunnyog a migrációs paktum kapcsán
Néhány napon belül új korszak kezdődik az Európai Unió migrációs politikájában. Június 12-től kötelezővé válik az a szabályrendszer, amely alapjaiban alakítja át a menekültügyi eljárásokat és a tagállamok közötti felelősségmegosztást. Miközben Brüsszel egységesebb és hatékonyabb rendszert ígér, a politikai térben egyre élesebb vita bontakozik ki arról, milyen következményekkel járhat mindez a gyakorlatban. A következő napokban kiderül, hogyan reagál a magyar kormány a migrációs paktum rendelkezéseire.
A Fidesz és Orbán Viktor többször felszólította a magyar miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, jelentsék be, hogy Magyarország nem hajtja végre a június 12-én életbe lépő európai uniós migrációs paktumot. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált a felszólításokra, mint írta:
A Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik, és becsapja a saját szavazóit is.
Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt írta, hogy az új kormányfő ígérete szerint a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Úgy folytatta, Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális bevándorlók, de egyúttal nem zárta ki annak lehetőségét, hogy legális bevándorlók viszont lesznek. Dömötör szerint a migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást. Kitért rá, hogy az Európába érkező százezreket (rosszabb esetben milliókat) legalizálva terítenék szét az egyes tagországok között, pont úgy, mint ahogy a spanyol baloldali kormány is ezekben a hónapokban legalizál félmillió bevándorlót.
A Tisza otthonának számító Európai Néppárt ugyanezt az érvelést használja a migrációs paktum érdekében. Azt állítják, hogy ők megállítják az illegális migrációt. Amit nem tesznek hozzá, az az, amit Magyar Péter is elhallgat
– emelte ki az EP-képviselő. Szerinte a lényeg, hogy az illegális bevándorlás szóban történő elutasítása önmagában nem jelent védelmet.
Az Európai Bizottság hivatalos weboldala szerint 2025. január 1-jén mintegy 30,6 millió nem uniós állampolgár él az EU területén belül, ami a teljes népességének közel hét százalékát teszi ki. Tavaly pedig közel 178 ezer szabálytalan határátlépés történt – ami csökkenő tendenciát mutat a 2024-es adatokhoz képest. Januárban az Európai Bizottság bemutatta az Európai menekültügyi és migrációkezelési stratégiát, ami meghatározza az Európai Unió következő öt évre szóló migrációs politikáját.
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A The Guardian cikke arról számolt be, hogy az EU-s tisztviselők szerint a migrációs jogszabálycsomag javítja majd a bevándorlás kezelését és lehetővé teszi az illegális bevándorlók kitoloncolását. Például egy rendelet lehetővé teszi a nemzeti hatóságoknak, hogy a kitoloncolási határozatok végrehajtása érdekében házkutatásokat végezzenek. Azok a migránsok, akikkel szemben kitoloncolási határozatot hoztak, és nem hajlandók együttműködni a hatóságokkal vagy szökési kockázatot jelentenek, akár két évre is őrizetbe vehetők, szemben a jelenleg érvényben lévő 18 hónapos időtartammal.
Jelenleg az EU-ban illegális tartózkodó bevándorlóknak csupán mintegy húsz százalékát toloncolják ki sikeresen származási országaikba.
A biztonsági kockázatnak minősített migránsok hamarosan élethosszig tartó uniós beutazási tilalmat is kaphatnak, szemben a jelenlegi maximum tízéves tilalommal. A kritikus hangok azzal vádolják az EU-t, hogy az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (ICE) gyakorlatait másolja, amely a Trump-elnökség második ciklusa alatt kemény és erőszakos hajszát indított az illegális bevándorlók ellen.
Június 12-től a migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit valamennyi tagállamnak alkalmaznia kell. Az Európai Bizottság érvelése szerint az új rendszer egyszerre szolgálja a külső határok védelmét, a menekültügyi eljárások felgyorsítását és a tagállamok között a felelősségmegosztást. Több tagállam és politikai erő ugyanakkor attól tart, hogy a reformcsomag további migrációs nyomást idézhet elő Európában, illetve korlátozhatja a nemzeti kormányok mozgásterét a bevándorláspolitika területén.
A következő napokban várhatóan eldől, hogy a magyar kormány milyen formában kívánja végrehajtani az új szabályokat.
Borítókép: Az Európai Bizottság szerint harmincmillió nem uniós állampolgár él az EU-ban (Fotó: AFP)
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