Pénteken életbe lép a migrációs paktum, itt van minden, amit tudni érdemes róla

A migrációs paktum nem egyetlen jogszabály, hanem egy tíz jogi aktusból álló csomag, ami rendeletekből és egy irányelvből áll. Mivel a rendeletek a szupranacionális jogalkotás közvetlen eszközei, ezért azok közvetlenül alkalmazandók, módosításra a tagállamoknak szinte semmilyen lehetőségük nincs, míg az irányelvek esetében több a mozgástér, mivel azokat a nemzeti jogba át kell emelni.

Mivel a migrációs paktum szinte kizárólag rendeletekből áll, ezért a magyar kormány tulajdonképpen zsákutcába került.

Orbán Balázs a közösségi oldalán ismertette, hogy miből is áll a valójában a pénteken életbe lépő migrációs paktum. A fideszes országgyűlési képviselő aláhúzta: nyilván nem egy nap alatt változik majd meg minden, de gondoljunk bele, hogy ennek milyen hatása lehet Magyarországra nézve tíz év múlva.