Pénteken életbe lép a migrációs paktum, itt van minden, amit tudni érdemes róla

A migrációs paktum nem egyetlen jogszabály, hanem egy tíz jogi aktusból álló csomag, ami rendeletekből és egy irányelvből áll. Mivel a rendeletek a szupranacionális jogalkotás közvetlen eszközei, ezért azok közvetlenül alkalmazandók, módosításra a tagállamoknak szinte semmilyen lehetőségük nincs, míg az irányelvek esetében több a mozgástér, mivel azokat a nemzeti jogba át kell emelni.
Mivel a migrációs paktum szinte kizárólag rendeletekből áll, ezért a magyar kormány tulajdonképpen zsákutcába került.
Orbán Balázs a közösségi oldalán ismertette, hogy miből is áll a valójában a pénteken életbe lépő migrációs paktum. A fideszes országgyűlési képviselő aláhúzta: nyilván nem egy nap alatt változik majd meg minden, de gondoljunk bele, hogy ennek milyen hatása lehet Magyarországra nézve tíz év múlva.
- A paktum rendelkezései közt van, hogy Magyarország vagy befogadja a szolidaritási alapban előírt számú menekültet, vagy hétmillió forintot fizet minden be nem fogadott migráns után.
- A bizottság Magyarország beleszólása nélkül bármely évben tetszőlegesen növelheti a befogadandó migránsok számát vagy a kötelezően befizetendő összeg mértékét.
- Válsághelyzetben (például egy nem várt nagyobb migrációs hullám esetén), a bizottság kötelezheti Magyarországot, hogy az előírt migránskvótánál jóval nagyobb számú menekültet fogadjon be.
- Amennyiben nem sikerül 12 héten belül elbírálni a határnál várakozó migránsok menedékkérelmét, úgy a menekültek szabadon beléphetnek és mozoghatnak Magyarország területén.
- A kiskorú és egészségügyi problémákkal (ideértve a mentális betegségekkel) küzdő migránsokat az állam köteles beengedni Magyarország területére a menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt is.
- Magyarország köteles a magyar állampolgárok életszínvonalához hasonló körülményeket biztosítani a befogadott menekülteknek.
- Magyarország köteles a befogadott menekültek szállásáról, étkezéséről, ruháztatásáról és egyéb pénzbeli juttatásairól más tagállammal megegyező szinten gondoskodni.
- Egyedül az Európai Bizottság dönthet arról, mely harmadik országok minősülnek biztonságosnak, tehát visszatoloncolásra alkalmasnak.
- Magyarország még akkor sem utasíthat ki egy nem biztonságos országból érkező menedékkérőt, ha a személyt a hatóságok az ország biztonságára és közrendjére veszélyesnek minősítik.
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