Mit titkol Magyar Péter a napokon belül életbe lépő új migrációs rendszerről?

A tíz jogszabály tartalma – mit ír elő a paktum?

A csomag négy nagy területet érint: az EU külső határain egységes szűrési eljárást vezetnek be, kötelező határeljárást kell alkalmazni azokkal szemben, akik nem jogosultak védelemre, vagy biztonsági kockázatot jelentenek, az eljárásokat fel kell gyorsítani és egységesíteni kell az összes tagállamban, emellett bevezetik a kötelező szolidaritási mechanizmust, vagyis azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak menedékkérőket átvenni a leginkább terhelt országokból, két opció közül választhatnak:

fejenként 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek minden olyan menedékkérő után, akinek az átvételét nem vállalják;

vagy operatív támogatást nyújtanak (infrastruktúra, személyzet).

Magyarország miért nem tudta megakadályozni a migrációs paktum elfogadását?

A migrációs paktum legtöbb elemét nem egyhangúsággal, hanem minősített többségi szavazással fogadták el az uniós döntéshozatal során. Ez azt jelenti, hogy hiába szavaz egy vagy néhány tagállam nemmel, ez önmagában nem elegendő a jogszabály elfogadásának megakadályozásához. Magyarország a tárgyalások során végig ellenezte a paktum több elemét, különösen a kötelező szolidaritási mechanizmust.

A végső szavazásokon Magyarország és Lengyelország több alkalommal is nemmel voksolt, ez azonban kevésnek bizonyult a paktum megállításához.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt vetette fel, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását. A miniszterelnök Orbán Viktor felelősségét hangsúlyozta, azonban a nyilvános kommunikációban nyoma sincs, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek felrótta volna ugyanezt. A kérdés hátterében az áll, hogy az Európai Unióban a migrációs és menekültügyi szabályok elfogadása nem egyhangúságot igényelt, így a magyar és a lengyel ellenállás önmagában nem volt elegendő a folyamat megállításához.

Az uniós eljárásrend szerint a jogszabálycsomagról nem az állam- és kormányfők, hanem az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa döntött.

Orbán Viktor mindent megtett a paktum akadályozására

A migrációs paktumról szóló brüsszeli politikai alkut követően, a 2023. december 21-i nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor egyértelművé tette a magyar álláspontot: a migrációs paktum elhibázott. Kijelentette továbbá, hogy a csomag egésze rossz, és Magyarország nem fogja végrehajtani a kötelező szolidaritási (kvóta) mechanizmusokat. A volt miniszterelnök számtalanszor felszólalt az Európai Unió bevándorlással kapcsolatos tervei nyomán. A paktum elfogadásának napján így fogalmazott:

A migrációs paktum egy újabb szög az Európai Unió koporsójában. Az egység halott, a biztonságos határoknak vége. Magyarország soha nem fog engedni a tömeges migrációs őrületnek! Változásra van szükség Brüsszelben, hogy megállítsuk a migrációt!

– írta közösségi oldalán. Hangsúlyozta, hogy a paktum szerinte nem megoldja, hanem fokozni fogja a bajt.