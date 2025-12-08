Orbán Viktor miniszterelnök friss bejegyzésében határozottan reagált az Európai Unió legújabb döntésére. A magyar kormányfő szerint Brüsszel arra próbálja kényszeríteni Magyarországot, hogy vagy pénzügyi hozzájárulást nyújtson, vagy migránsokat fogadjon be, ami elfogadhatatlan az ország számára.
Orbán Viktor elutasítja Brüsszel nyomásgyakorlását
A magyar miniszterelnök határozottan reagált az Európai Unió legújabb döntésére. Kifejtette, hogy Magyarország nem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok migránsaiért. Hangsúlyozta, hogy az ország már így is jelentős erőforrásokat fordít az unió külső határainak védelmére. Orbán Viktor a bejegyzését „Lázadás indul!” üzenettel zárta, megerősítve a magyar álláspontot a migrációs kérdésben.
Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország már így is jelentős forrásokat fordít az unió külső határainak védelmére, és sem egyetlen migránst nem fogad be, se nem fizet más országok migránsaiért. A miniszterelnök egyértelművé tette:
Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit, és a helyzet kapcsán a kormányfő Lázadás indul! üzenettel zárta bejegyzését.
Ez a bejegyzés ismét ráirányítja a figyelmet Magyarország kemény álláspontjára a migrációs politikában, amelyet a kormány következetesen képvisel az uniós nyomással szemben. Korábban írtunk róla, hogy Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
