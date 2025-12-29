karácsony gergelynavfővárosi törvényszékkorrupciós botrány

Egymillió euró a Ferrariban, milliárdos számlagyárak, papírzacskóba rejtett pénz – ellepik Karácsonyékat a fővárosi korrupciós ügyek

Rengeteg korrupciós botrány robbant ki a fővárosban, mióta Karácsony Gergelyék vezetik Budapestet. Több baloldali politikus is lebukott már, így arra lehet következtetni, hogy az ellenzéki kerületeket átszövik a zavaros pénz- és vesztegetési ügyek. Cikkünkben összeszedtük, milyen fejlemények történtek idén a fővárosi korrupciós botrányok miatt zajló eljárásokban.

2025. 12. 29. 17:31
Fotó: Havran Zoltán
Az idei esztendő sem zajlott másképp a fővárosban: a 2019 ősze óta hatalmat gyakorló baloldalt érintő korrupciós ügyektől volt hangos a sajtó, amelyek az elmúlt években derültek ki. Ráadásul számos ügy egészen a nagypolitikáig érhet. Erre jó példa a zuglói parkolási botrány, amelynek tárgyalása idén kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken. Horváth Csabát, Zugló egykori polgármesterét, Tóth Csabát, a helyi szocialisták erős emberét, Molnár Zsolt parlamenti képviselőt és Baja Ferenc volt minisztert is a vádlottak padjára ültette az ügyészség – mindegyikük szocialista politikus. Az ügy koronatanúja, Fuzik Zsolt szerint az érintettek összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá.

Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt, akit egy adócsalási ügyben kapcsoltak le a NAV munkatársai 2021-ben. A férfi azonban alkut ajánlott és részletesen, hazugságvizsgálattal is ellenőrzött vallomásban mondta el, hogy a fentebb említett politikusok miként, és mennyi korrupciós pénzhez jutottak hozzá.

Egymillió euró a Ferrariban

Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A ma már szabadlábon védekező Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát tavaly márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, milliárdos, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a NAV-os akcióval, amelyből kiderült, hogy a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. A Ferrari csomagtartójából egymillió euró került elő.

Fuzik mellett Z. Zsolt is összefonódott információink szerint baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. Z. Zsolték ügyében jó eséllyel januárban vádat emel az ügyészség.

A polgármestert is meggyanúsították

Az óbudai korrupciós üggyel a közvélemény elsőként az Anonymous-álarcos alak felvételeiben találkozhatott néhány éve. Az ismeretlen például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Az ügyben az első gyanúsítottakra múlt év márciusában csaptak le, majd az érintettek köre idővel tizennyolc főre bővült. A gyanúsítások túlárazott és fiktív szerződésekről, százmilliós kenőpénzek visszaosztásáról szólnak.

A botrány elérte Kiss László polgármestert és lemondott helyettesét, Czeglédy Gergőt is. Mindkettőjüket hivatali vesztegetéssel gyanúsították meg. Kiss ugyanakkor azóta sem mondott le, továbbra is ő vezeti a kerületet.

Városháza-gate: Karácsonyt is meghallgathatják

Anonymous nemcsak az óbudai bűnügy, hanem az úgynevezett Városháza-botrány részleteiről is szivárogtatott ki információkat. Az álarcos alak által közzétett hanganyagokból és más, nyilvánosságra hozott információkból egyértelműen kiderült, hogy a Városházát értékesíteni akarták. A rögzített beszélgetések alapján ráadásul az a kép rajzolódott ki, hogy a fővárosban a Városháza eladási tervén túl az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett, bizonyos személyekhez pedig kenőpénzek juthattak. Végül négyen kerültek bíróság elé, de tanúként Karácsony Gergely meghallgatására is indítványt tettek. Az ügyben idén megtartották az előkészítő ülést, amelyről lapunk részletesen tudósított.

Hídpénzek politikusoknál?

Egészen a budapesti városvezetésig érhet a Lánchíd-botrányként, illetve fővárosi számlagyárként elhíresült bűnügy is. Erről azt kell tudni, hogy ez az ügy egy számlagyár megbukásával kezdődött, amely mögött az exügyvéd, Vig Mór állt. Róla később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között a Karácsony-időszakban a Lánchíd felújítását végző A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt a cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették. A Vig Mór fémjelezte számlagyáras nyomozás idén nyáron vett lendületet, ugyanis rengeteg gyanúsítottra csapott le a hatóság.

Az ügyben az is említésre méltó, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött Budai Gyulának. A miniszteri biztosnak címzett levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. A levélíró szerint a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. Az eljárást jövő év elején zárhatja le a NAV, kérdés, hogy politikusokat is meggyanúsítanak-e.

