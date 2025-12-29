Egymillió euró a Ferrariban, milliárdos számlagyárak, papírzacskóba rejtett pénz – ellepik Karácsonyékat a fővárosi korrupciós ügyek

Az idei esztendő sem zajlott másképp a fővárosban: a 2019 ősze óta hatalmat gyakorló baloldalt érintő korrupciós ügyektől volt hangos a sajtó, amelyek az elmúlt években derültek ki. Ráadásul számos ügy egészen a nagypolitikáig érhet. Erre jó példa a zuglói parkolási botrány, amelynek tárgyalása idén kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken. Horváth Csabát, Zugló egykori polgármesterét, Tóth Csabát, a helyi szocialisták erős emberét, Molnár Zsolt parlamenti képviselőt és Baja Ferenc volt minisztert is a vádlottak padjára ültette az ügyészség – mindegyikük szocialista politikus. Az ügy koronatanúja, Fuzik Zsolt szerint az érintettek összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá.

Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt, akit egy adócsalási ügyben kapcsoltak le a NAV munkatársai 2021-ben. A férfi azonban alkut ajánlott és részletesen, hazugságvizsgálattal is ellenőrzött vallomásban mondta el, hogy a fentebb említett politikusok miként, és mennyi korrupciós pénzhez jutottak hozzá.

Egymillió euró a Ferrariban

Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A ma már szabadlábon védekező Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát tavaly márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, milliárdos, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a NAV-os akcióval, amelyből kiderült, hogy a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. A Ferrari csomagtartójából egymillió euró került elő.

Fuzik mellett Z. Zsolt is összefonódott információink szerint baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. Z. Zsolték ügyében jó eséllyel januárban vádat emel az ügyészség.