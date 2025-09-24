Rendkívüli

Sem kiskorúakról, sem pedofil politikusokról nincs szó a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója elleni nyomozásban

Városháza-botrány: kihallgathatják Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergely főpolgármestert is tanúként hallgathatja meg a Fővárosi Törvényszék a Városháza-botrányban – többek között ez hangzott el a bűnügy szerdán megtartott előkészítő ülésén. A vád szerint egy rendkívül jól értesült, háttérben mozgó társaság jutalékos, korrupciós rendszert épített ki a Karácsony Gergely vezette fővárosban. Az ügynek négy érintettje van, őket befolyással üzérkedéssel és más bűncselekménnyel vádolja az ügyészség.

2025. 09. 24. 13:04
A vádirat egy részének ismertetésével megkezdődött a fővárosi baloldalhoz köthető egyik legismertebb korrupciós ügy bírósági eljárása.

Négy éve robbant ki a korrupciós botrány

A Városháza-botrány 2021-ben robbant ki, és a korábban már nyilvánosságra került információk szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó társaság értékesíteni. Az eladásról szóló hírt elsőként az Index írta meg, majd az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester hazugsággal vádolta meg a portált, és tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére. 

Jutalékos rendszer

Csakhogy nem telt el sok idő, és egymást követték a leleplező cikkek és felvételek. 

Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek arra is rávilágítottak, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett.

A jutalék ezekben az esetekben kenőpénzt jelenthetett. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűncselekmények (befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása) miatt ki is hallgatott négy gyanúsítottat, ellenük a Fővárosi Főügyészség májusban emelt vádat. A vádiratról bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak. 

Megkezdődött a bírósági eljárás

Az ügyben szerdán tartott a bíróság előkészítő ülést, eredetileg mind a négy vádlott vonatkozásában, azonban a baloldalhoz ezer szállal köthető Berki testvérek új ügyvédnek adtak meghatalmazást, a védő pedig felkészülési időt kért, így Berki Zsolt és Berki József, valamint a negyedrendű vádlott (aki betegség miatt nem jelent meg) esetében novemberben tartják meg az ülést.

Tízmilliós kenőpénz

Az ügyész emiatt csak a másodrendű vádlott, Gansperger Gyulára vonatkozó részeket emelte ki a vádiratból. A vád szerint a férfi bűnsegédként vett részt a bűncselekményben. A vádiratban például az szerepel, hogy az elsőrendű vádlott Berki Zsolt ismeretlen forrásból szerzett arról tudomást, hogy a Fővárosi Vagyonkezelő az egyik önkormányzati ingatlanra pályázatot ír ki. 

Berki a vételárról is tudomással bírt és ezeknek a tudatában tett korrupciós ajánlatot Gansperger Gyulának. Berki felajánlotta azt is, hogy a vagyonkezelőnél és az önkormányzatnál lévő döntéshozó pozícióban lévő kapcsolatai segítségével az ingatlan úgy legyen pályáztatva, hogy a pályázaton mindenképp Gansperger cége nyerjen.

Mindezekért a százmilliós vételár tíz százalékát (tízmillió forintot) kérte cserébe, amit a vád szerint Gansperger ki is fizetett. A másodrendű vádlott tekintetében a vádirat arra is kitér, hogy Berki Zsolttal és a negyedrendű vádlottal együtt ő is részt vett az egyik olyan befektetői körrel való tárgyaláson, ahol a Városháza eladása volt a téma. 

A Városháza vételárát negyvenmilliárd forintban határozták meg Berkiék, amelynek a tíz százalékát kérték cserébe.

A vád szerint emellett Gansperger azt állította egy XI. kerületi ingatlanról a potenciális vevőnek, hogy az ingatlan kapcsán Berki Zsolt van kijelölve a tárgyalásra. A korrupciós ajánlatot itt is megtették, amit a vevő visszautasított.

Tanúként hallgathatja ki a bíróság Karácsony Gergelyt

 Gansperger Gyula az előkészítő ülésen nem ismerte be bűnösségét, vallomást pedig nem tett, álláspontját majd a jövő évben kezdődő tárgyaláson fejti ki. Zamecsnik Tamás, a másodrendű vádlott védője hangsúlyozta, hogy a „vádiratnak csak a címét és a személyi részét fogadják el“, minden mást vitatnak. A védő emellett indítványt nyújtott be a Fővárosi Törvényszéknek, amelyben többek között tanúk meghallgatását indítványozta. 

Tanúnak szeretné idéztetni a védelem Karácsony Gergely főpolgármestert, Kiss Ambrus egykori főpolgármester-helyettest (aki jelenleg a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója), illetve Karácsony jogi főtanácsadóját, Tordai Csaba ügyvédet is.

A bíróság még nem döntött az indítványról.

