Városháza-botrány: kihallgathatják Karácsony Gergelyt

A vádirat egy részének ismertetésével megkezdődött a fővárosi baloldalhoz köthető egyik legismertebb korrupciós ügy bírósági eljárása.

Négy éve robbant ki a korrupciós botrány

A Városháza-botrány 2021-ben robbant ki, és a korábban már nyilvánosságra került információk szerint a Városházát többmilliárdos „jutalékért”, azaz kenőpénzért akarta egy háttérben mozgó társaság értékesíteni. Az eladásról szóló hírt elsőként az Index írta meg, majd az írásra reagálva Karácsony Gergely főpolgármester hazugsággal vádolta meg a portált, és tagadta, hogy az önkormányzat vevőt keresne az összességében majdnem öthektáros területre vagy annak nagyobb részére.

Jutalékos rendszer

Csakhogy nem telt el sok idő, és egymást követték a leleplező cikkek és felvételek.

Az ügyet feltáró Anonymous-hangfelvételek arra is rávilágítottak, hogy a fővárosban – a Városháza eladási tervén túl – az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör jutalékos rendszert működtetett.

A jutalék ezekben az esetekben kenőpénzt jelenthetett. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) korrupciós bűncselekmények (befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása) miatt ki is hallgatott négy gyanúsítottat, ellenük a Fővárosi Főügyészség májusban emelt vádat. A vádiratról bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

Megkezdődött a bírósági eljárás

Az ügyben szerdán tartott a bíróság előkészítő ülést, eredetileg mind a négy vádlott vonatkozásában, azonban a baloldalhoz ezer szállal köthető Berki testvérek új ügyvédnek adtak meghatalmazást, a védő pedig felkészülési időt kért, így Berki Zsolt és Berki József, valamint a negyedrendű vádlott (aki betegség miatt nem jelent meg) esetében novemberben tartják meg az ülést.

Tízmilliós kenőpénz

Az ügyész emiatt csak a másodrendű vádlott, Gansperger Gyulára vonatkozó részeket emelte ki a vádiratból. A vád szerint a férfi bűnsegédként vett részt a bűncselekményben. A vádiratban például az szerepel, hogy az elsőrendű vádlott Berki Zsolt ismeretlen forrásból szerzett arról tudomást, hogy a Fővárosi Vagyonkezelő az egyik önkormányzati ingatlanra pályázatot ír ki.

Berki a vételárról is tudomással bírt és ezeknek a tudatában tett korrupciós ajánlatot Gansperger Gyulának. Berki felajánlotta azt is, hogy a vagyonkezelőnél és az önkormányzatnál lévő döntéshozó pozícióban lévő kapcsolatai segítségével az ingatlan úgy legyen pályáztatva, hogy a pályázaton mindenképp Gansperger cége nyerjen.

Mindezekért a százmilliós vételár tíz százalékát (tízmillió forintot) kérte cserébe, amit a vád szerint Gansperger ki is fizetett. A másodrendű vádlott tekintetében a vádirat arra is kitér, hogy Berki Zsolttal és a negyedrendű vádlottal együtt ő is részt vett az egyik olyan befektetői körrel való tárgyaláson, ahol a Városháza eladása volt a téma.

A Városháza vételárát negyvenmilliárd forintban határozták meg Berkiék, amelynek a tíz százalékát kérték cserébe.

A vád szerint emellett Gansperger azt állította egy XI. kerületi ingatlanról a potenciális vevőnek, hogy az ingatlan kapcsán Berki Zsolt van kijelölve a tárgyalásra. A korrupciós ajánlatot itt is megtették, amit a vevő visszautasított.