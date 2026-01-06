Mutatjuk, hol korlátozzák a kamionforgalmat a havazás miatt

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar–szlovén határátkelőket, ezért a magyar oldalon a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel. A személygépkocsik továbbra is használhatják az érintett határátkelőket.

A Zaol.hu tájékoztatása szerint

a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és érinti az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós–Pince határátkelőjét, valamint a rédicsi átkelőt is.

Ezzel párhuzamosan a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint

a sűrű havazás miatt lezárták a kamionforgalom elől a 82-es főutat Zirc és Veszprém között, a 83-as főutat Bakonyjákó és Farkasgyepű között, valamint a 8-as főúton Kislőd és Városlőd térségében sem tudnak közlekedni a teherjárművek.

Jelezték azt is, hogy a 8-as főút ajkarendeki emelkedőjén a kamionforgalom szintén akadályozott, az érintett szakaszon lassú haladásra kell számítani.

A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy

csak akkor induljanak útnak, ha az elengedhetetlen, és kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel.

A hatóságok azt is javasolják, hogy az autókban legyen takaró, elegendő folyadék, szélvédőtisztító eszköz, hólapát, valamint az üzemanyagtankot indulás előtt töltsék tele.

