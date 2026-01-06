Súlyos fennakadásokat okozott Európa-szerte a havazás és a hideghullám: kedden több országban bezárták az iskolákat, a légiközlekedés és a közúti forgalom is akadozik. Hollandiában a vonatok kedd reggelre szinte teljesen leálltak, Schiphol repülőterén pedig több száz járatot töröltek. Franciaországban az iskolabuszok nem közlekedtek, a vonatközlekedés több régióban akadozott. Párizs, valamint Nantes repülőterein több járatot is töröltek.
Súlyos fennakadásokat okozott Európában a havazás és a rendkívüli hideg
Az Európa-szerte pusztító hideghullám és a havazás okoz fennakadásokat a közlekedésben és az oktatásban. Több országban iskolákat zártak be, járatokat töröltek, a közúti forgalom akadozott, és halálos balesetek is történtek.Több helyen további havazást és lehűlést jeleznek előre, máshol szokatlan meleg tapasztalható.
A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult.
Öt halálos közúti balesetet jelentettek.
Újabb havazási és szélriasztást adtak ki csütörtökre és péntekre az Egyesült Királyságban, mivel a Goretti vihar várhatóan Anglia és Wales nagy részét is eléri. Szerdán az ország jelentős részén jégveszélyre figyelmeztetnek, Észak-Skóciában pedig havazás miatt van érvényben riasztás. A rendkívüli időjárás miatt több mint ezer iskola zárva tart. Hétfőn regisztrálták a tél eddigi leghidegebb éjszakáját, amikor Norfolkban mínusz 12,5 Celsius-fokot mértek, ám keddre már enyhébb idő várható.
Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz negyven Celsius-fokig süllyedt. Dániában az Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.
Svájcban a Neuchatel (Neuenburg) kantonban lévő La Brévine faluban a hét elején –30,3 Celsius-fokot mértek, míg a Saint Gallen kantonban található Hintergrappel hegyvidéken –37,1 Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.
Csehországban a fagypont alatti hőmérséklet a következő napokban is kitart, a német határ közelében keddre –25 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet. Prágában több tízezer ember maradt fűtés és meleg víz nélkül a távfűtési csövek meghibásodása miatt. Lengyelországban mínusz húsz Celsius-fokig zuhant a hőmérséklet.
Spanyolországban a hidegfront főként Madridot és Mallorca magasabb területeit érintette, itt a hőmérséklet mínusz tíz Celsius-fokig is süllyedhet.
Ezzel szemben Bulgária délkeleti részén a hőmérséklet szokatlanul magas volt, 19 Celsius-fok, ám csütörtöktől havazást és hidegfrontot jeleznek a meteorológusok.
A hazánk térségében kialakult időjárási helyzetről Németh Lajos meteorológus osztotta meg a véleményét, melyről ide kattintva tájékozódhat.
Megtartotta első ülését az extrém téli időjárás miatt felállított operatív törzs. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az OKF szóvivője a sajtónak elmondta, mind az áram-, a gáz-, mind a vízszolgáltatás és a szemétszállítás megfelelően működik a hóhelyzet alatt.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
