Súlyos fennakadásokat okozott Európában a havazás és a rendkívüli hideg

A fővárosi régióban hétfő délután az összesített torlódás elérte az ezer kilométert, keddre ez a helyzet valamelyest javult.

Öt halálos közúti balesetet jelentettek.

Újabb havazási és szélriasztást adtak ki csütörtökre és péntekre az Egyesült Királyságban, mivel a Goretti vihar várhatóan Anglia és Wales nagy részét is eléri. Szerdán az ország jelentős részén jégveszélyre figyelmeztetnek, Észak-Skóciában pedig havazás miatt van érvényben riasztás. A rendkívüli időjárás miatt több mint ezer iskola zárva tart. Hétfőn regisztrálták a tél eddigi leghidegebb éjszakáját, amikor Norfolkban mínusz 12,5 Celsius-fokot mértek, ám keddre már enyhébb idő várható.

Svédország északi részén a hőmérséklet kedden mínusz negyven Celsius-fokig süllyedt. Dániában az Észak-jütlandi régió hatóságai a havazás miatt azt kérték a lakosoktól, hogy szerdán maradjanak otthon.