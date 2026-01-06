Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

hóhelyzetidőjáráshavazás

Rendkívüli bejelentést tett az operatív törzs a hóhelyzetről, itt vannak a részletek

Megtartotta első ülését az extrém téli időjárás miatt felállított operatív törzs. Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a sajtónak elmondta, mind az áram, a gáz, mind a vízszolgáltatás és a szemétszállítás megfelelően működik a hóhelyzet alatt.

2026. 01. 06. 13:22
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mukics Dániel kiemelte, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítanunk, nem kizárt, hogy - 15 fokkal kell szembenéznünk, és az sem kizárt, hogy a déli országrészben akár 20 centimétert meghaladó friss hó hulljon, akár már a mai délutántól kezdődően. A külvilágtól elzárt települések ugyanakkor jelenleg sehol sincsenek, és egy utat sem kellett lezárni eddig, de áramkimaradás sem tapasztalható.

Mukics Dániel tű. alezredes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tart az Operatív Törzs üléséről.
Fotó: Mirkó István

 

Hóhelyzet: leszakadt vezetékek okoznak áramszüneteket, de hamar orvosolják

Megjegyezte ugyanakkor, hogy hétfőn 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramkimaradás. – Ilyenkor, amikor nagy mennyiségű hó hirtelen lehullik, akkor előfordulhat, hogy a faágak letörnek, a fák kidőlnek és elszakítják az elektromos vezetékeket – magyarázta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem egy kidőlt fa okozott áramszünetet, hanem egy villanyoszlopnak ütközött autó. 

A szolgáltatók részéről több mint ezer ember áll készenlétben, hogy az átmenetileg kialakult áramellátási zavarokat megoldja. Ha kell, akkor a tűzoltókkal vállvetve, hiszen ha a szolgáltató nem tud odaférni a kidőlt fáktól, letört faágyaktól a sérült vezetékekhez, akkor a tűzoltóknak kell közbeavatkozni, hogy a szolgáltató el tudja végezni a helyreállítást és újra legyen áramszolgáltatás

– emelte ki.

Mukics Dániel azt is elmondta, hogy ha lakóépületek huzamosabb időn keresztül fűthetetlenné válnának, abban az esetben a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen gondoskodik az emberek megfelelő melegedőhelyre szállításáról, valamit melegedőbuszokat biztosítanak a helyszínen. Emellett, ha bárhol a rendkívüli havazás miatt nem lenne megközelíthető közúton, akkor a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élők ellátásáról. Ha valaki rendszeres egészségügyi ellátásra szorul, akkor a szervek mindent megtesznek annak érdekében, hogy kihozzák az elzárt településről a rászorulókat.

Rengeteg havat hozott a mediterrán ciklón (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Rengeteg havat hozott a mediterrán ciklón (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Felkészültek a több napig tartó havazásra és a hóhelyzetre

A havazás kezdete óta egyébként 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A nap 24 órájában csaknem 2000 tűzoltó áll készenlétben 500 járművel, ha kell, akkor a létszámukat szolgálatszervezéssel meg tudják emelni, azonban jelenleg erre nincsen szükség. A mentőszolgálat részéről 4690 mentési feladatot hajtottak végre a havazás kezdete óta, ami 755 sérült ellátását jelenti. Nagyon sok esetben a mentőszolgálat a gépjárművel nem tudja megközelíteni azt a pontot, ahol a sérült van, ezért tűzoltók segítségét kérik a helyszínre – tájékoztatott Mukics Dániel.

A rendőrök és a mentők megfeszített tempóban dolgoznak

Kitért arra is, hogy 153 közúti közlekedési balesetnél volt szükség rendőrökre, ezek közül egy halálos, 24 pedig személyi sérüléssel járó baleset volt. Hogyha a statisztikákat nézzük, ez körülbelül háromszor annyi, mint egy átlagos téli napon. Ez is jól mutatja, hogy az emberek mennyire elszoktak a keményebb telektől. A rendőrség 48 biztonsági intézkedést hajtott végre az állampolgárok biztonsága érdekében. Az Országos Kórházi Főigazgatóság pedig azt jelentette az operatív törzs ülésén, hogy 30 százalékkal emelkedett a kórházakban a sürgősségi és a traumás eredetű sérülések ellátásának a száma. Eközben a köznevelési intézményekben a tanítás mindenhol zavartalanul folyik, csupán egy esetben kisebb fűtési problémáról érkezett jelentés. A hajléktalanellátás is zavartalanul működik, a tartós hidegben sem kell senkinek az utcán töltenie az éjszakát.

Elszoktunk ezektől a hideg telektől, ezért nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy senki ne induljon el nyári gumival. Mondjunk le azokról az autóutakról, azokon a területeken, ahol nagyobb havazás történt, amelyek elhalaszthatóak. Utazásainkat tervezzük meg. Nézzük meg az utinform.hu weboldalt, ahol pontos adatokat kapunk arról, hogy melyikünket

– figyelmeztetett.

