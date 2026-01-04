havazásidőjárásónos eső

A hét elejétől fel kell készülniük a közlekedőknek: jön az ítéletidő

A katasztrófavédelem hasznos tanácsokkal látta el az útnak indulókat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 04. 20:31
Fotó: MTI/EPA/PAP/Grzegorz Momot
A jövő hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható, ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített járművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Olsztyn, 2025. december 31. Havas úton közlekedő járművek az északkelet-lengyelországi Olsztyn környékén 2025. december 31-én, amikor folytatódik a havazás a térségben. MTI/EPA/PAP/Tomasz Waszczuk
Fotó: MTI/EPA/PAP/Tomasz Waszczuk

A meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani. A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a hóátfúvás sem kizárt.

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok.

Fontos, hogy az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. Tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen. Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, az Útinformon olvashatók információk. Emellett javasolják, hogy a közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/EPA/PAP/Grzegorz Momot)

