Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

Betelt a pohár: az emberrablók egyre nagyobb ellenállásba ütköznek

Ukrajnában továbbra is zajlanak az erőszakos mozgósítások. Az emberrablók naponta visznek el újabb és újabb fiatal férfiakat a frontra, azonban a lakosság türelme érezhetően fogy.

2026. 03. 09. 12:17
Ukrajnában továbbra is naponta kerülnek fel friss videók arról, hogyan ragadják el az embereket az egyenruhások nemcsak az utcáról, de még a tömegközlekedési járatokról is. Az emberrablók folyamatosan dolgoznak, azonban az ukrán társadalom egyre feszültebb, a civilek pedig egyre többször lázadnak fel. 

Az emberrablók egyre erőszakosabbak, a civilek azonban egyre többször szállnak szembe velük
Az emberrablók egyre erőszakosabbak, a civilek azonban egyre többször szállnak szembe velük 
Egy friss felvétel, amelyet egy közeli üzletből rögzített egy helyi lakos, tökéletesen megmutatja az emberrablók által használt erőszakos módszereket. A fiatal férfit négyen bántalmazzák, s az áldozat ugyan igyekszik szabadulni, azonban végül a túlerő győzedelmeskedik. A fiatal férfit ezután elvonszolják a már jól ismert kisbuszhoz és elhajtanak. 

Egy másik felvételen, amely a zaporizzsjai régióban készült, az látható, amint a helyi toborzóiroda egyenruhásai megszállnak egy menetrend szerinti járatot, ahol újabb áldozatok után kutatnak. A felvételeken azonban érezhető, hogy a járat utasai nem örülnek a hirtelen jött társaságnak. 

Az egyik egyenruhás például jól láthatóan ütlegel egy idős férfit, később pedig egy nőt is elkezd lökdösni. A felvétel egyik fele azzal ér véget, hogy az egyik egyenruhás sokat mondóan a kamerázó utasra mutat, közben pedig kiabál valamit. Az emberrablókról ugyanitt készült egy másik felvétel is. Ezen már az látható, amint csalódottan elhagyják a buszt, de egyikük még fenyegetéssel felérően lefényképezi a buszt és annak utasait. 

Egy másik, szintén a régióban készült felvételen azonban az egyik civilnél láthatóan betelt a pohár. 

A videón jól hallható, amint a környék lakói válogatott szidalmakkal illetik az egyenruhás emberrablókat, egy fiatal fiú pedig köveket is dob feléjük. Később aztán menekülni kényszerül, miután az egyik egyenruhás pisztolyt rántva elindul felé. 

Jól láthatóan tehát egyre nő a feszültség Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberrablói és a civil lakosság között, amely az elmúlt időszakban egyre többször szállt szembe a brutális egyenruhásokkal. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

