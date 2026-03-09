Ukrajnában továbbra is naponta kerülnek fel friss videók arról, hogyan ragadják el az embereket az egyenruhások nemcsak az utcáról, de még a tömegközlekedési járatokról is. Az emberrablók folyamatosan dolgoznak, azonban az ukrán társadalom egyre feszültebb, a civilek pedig egyre többször lázadnak fel.
Egy friss felvétel, amelyet egy közeli üzletből rögzített egy helyi lakos, tökéletesen megmutatja az emberrablók által használt erőszakos módszereket. A fiatal férfit négyen bántalmazzák, s az áldozat ugyan igyekszik szabadulni, azonban végül a túlerő győzedelmeskedik. A fiatal férfit ezután elvonszolják a már jól ismert kisbuszhoz és elhajtanak.
Egy másik felvételen, amely a zaporizzsjai régióban készült, az látható, amint a helyi toborzóiroda egyenruhásai megszállnak egy menetrend szerinti járatot, ahol újabb áldozatok után kutatnak. A felvételeken azonban érezhető, hogy a járat utasai nem örülnek a hirtelen jött társaságnak.
