Betelt a pohár: az emberrablók egyre nagyobb ellenállásba ütköznek

Ukrajnában továbbra is naponta kerülnek fel friss videók arról, hogyan ragadják el az embereket az egyenruhások nemcsak az utcáról, de még a tömegközlekedési járatokról is. Az emberrablók folyamatosan dolgoznak, azonban az ukrán társadalom egyre feszültebb, a civilek pedig egyre többször lázadnak fel.

Az emberrablók egyre erőszakosabbak, a civilek azonban egyre többször szállnak szembe velük

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Egy friss felvétel, amelyet egy közeli üzletből rögzített egy helyi lakos, tökéletesen megmutatja az emberrablók által használt erőszakos módszereket. A fiatal férfit négyen bántalmazzák, s az áldozat ugyan igyekszik szabadulni, azonban végül a túlerő győzedelmeskedik. A fiatal férfit ezután elvonszolják a már jól ismert kisbuszhoz és elhajtanak.