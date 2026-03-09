Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt + videó

ukrán aranykonvojKocsis MátéNAV

Ukrán aranykonvoj: hamarosan kiderülhet, kinek szánták a pénzt

A parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén tárgyalták az ukrán aranykonvoj ügyét. A kezdeményezett törvénymódosítás célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. A vizsgálat arra is kiterjedhet majd, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták-e Magyarországon, és juthatott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorszervezetekhez vagy akár politikai szervezetekhez.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 13:11
ukrán aranykonvoj, Kocsis Máté
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A törvényjavaslat egy rövid javaslat, de nagyon-nagyon fontos” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlament nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén, ahol az ukrán aranykonvoj ügyéről tárgyaltak.

Kocsis Máté, Ukrajna, aranykonvoj, ukrán
Fotó: Illyés Tibor

Mint ismert, március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés alá vont egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. A gépjárműben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak: a beszámoló szerint mintegy 35 millió eurót, 45 millió dollárt, valamint aranytömböket szállítottak.

Az eset kapcsán az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én törvényjavaslatot nyújtott be az ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében. A javaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálat lefolytatására, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany egy részét felhasználták-e Magyarországon. Amennyiben igen, a hatóságnak azt is meg kell állapítania, hogy 

  • kikhez vagy mely szervezetekhez kerülhetett a vagyon, 
  • illetve részesülhettek-e belőle magyarországi bűnszervezetek, 
  • az országban jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek.

 

Lezárva marad az ukrán vagyon?

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a hatóságok számára a helyszínen több fontos kérdés sem volt tisztázható. Nem volt egyértelmű a szokatlanul nagy mennyiségű készpénz és arany eredete, célállomása, valamint az sem, hogy milyen jogcímen szállították azokat Magyarország területén keresztül.

A frakcióvezető szerint a NAV ezért büntetőeljárást indított az ügyben. 

Hozzátette: az eddig ismert információk alapján a szállított vagyon nagysága és a résztvevők személye nemzetbiztonsági kockázatokat is felvethet Magyarország számára. Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a hatóságok vizsgálják a lefoglalt vagyon eredetét, célját és lehetséges felhasználását is. A vizsgálat kiterjed arra is, hogy a pénzt és az aranyat belföldön vagy külföldön kívánták-e felhasználni, és ennek milyen gazdasági hatásai lehetnek.

A frakcióvezető szerint ugyanakkor a jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik, hogy az érintettek kérjék a lefoglalt pénz és arany visszaadását még a vizsgálat lezárása előtt. 

Ezért olyan törvénymódosítást javasolnak, amely kimondja: az ilyen ügyekben lefoglalt nagy értékű vagyont – például készpénzt vagy aranyat – a hatóságoknak az eljárás végéig zárolva kell tartaniuk, akkor is, ha az érintettek a lefoglalás megszüntetését kérik. 

Mint fogalmazott, a cél az, hogy a lefoglalt pénzt és aranyat az eljárás végéig biztosan a hatóságok rendelkezésére lehessen tartani, amíg minden lényeges kérdés – az eredet, a cél és a felhasználás módja – tisztázódik. Kocsis Máté szerint a javaslat ezt a célt szolgálja, és segítheti az ügy teljes körű kivizsgálását.  A frakcióvezető ezért arra kérte a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Tűpontos, hibátlan, kötelező!

Bayer Zsolt avatarja

A mai kötelező olvasmányt Kohán Matyi írta. Tessék elkezdeni, mert kikérdezem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.