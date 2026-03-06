Ukrán aranykonvoj: így néz ki az a temérdek készpénz és arany, amit lefoglalt a NAV

Fotókat posztolt közösségi oldalán Magyarország kormánya arról az akcióról, amelyet „ukrán aranykonvojként” emlegetnek. A bejegyzés szerint csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába.

Fotó: Facebook

A közlés alapján az érintettek között egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is volt.

A járművekben összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Magyarország területén keresztül próbáltak Ukrajnába juttatni.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított nyomozást pénzmosás gyanúja miatt. A hatóságok a hét ukrán állampolgárt előállították, majd a hatályos jogszabályok alapján kiutasították Magyarországról.