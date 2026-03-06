nemzeti adó - és vámhivatalukránkészpénz

Ukrán aranykonvoj: így néz ki az a temérdek készpénz és arany, amit lefoglalt a NAV

Fotókat tett közzé közösségi oldalán Magyarország kormánya az úgynevezett „ukrán aranykonvoj” akcióról. A hatóságok hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik két páncélozott autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz, az érintetteket kiutasították.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 13:37
ukrán aranykonvoj
Fotó: Facebook
Fotókat posztolt közösségi oldalán Magyarország kormánya arról az akcióról, amelyet „ukrán aranykonvojként” emlegetnek. A bejegyzés szerint csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő Magyarországon, akik két páncélozott pénzszállító autóval jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. 

ukrán aranykonvoj
Fotó: Facebook

A közlés alapján az érintettek között egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok is volt. 

A járművekben összesen 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Magyarország területén keresztül próbáltak Ukrajnába juttatni.

Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal indított nyomozást pénzmosás gyanúja miatt. A hatóságok a hét ukrán állampolgárt előállították, majd a hatályos jogszabályok alapján kiutasították Magyarországról.

