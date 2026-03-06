Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Egész Európában nő a terrorveszély, kémeket tartóztatott le a brit hatóságok

A brit hatóságok több gyanúsítottat őrizetbe vettek kémkedés vádjával, miközben a londoni zsidó közösség tagjainak megfigyelése fokozódik. Az iráni hírszerzés európai tevékenysége egyre nagyobb aktivitást mutat és a kontinensen nő a terrorveszély. Az Europol és több uniós ország fokozott óvintézkedéseket vezetett be.

2026. 03. 06. 20:09
Brit rendőrök – illusztráció Forrás: AFP
A brit rendőrség négy embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Iránnak kémkedtek. A terrorelhárító egység egy iráni állampolgárt és három brit–iráni kettős állampolgárt vett őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az iráni hírszerző szolgálatoknak nyújtottak segítséget. A terrorveszély miatt péntek hajnalban csaptak le a brit hatóságok Harrow, Watford és Barnet északnyugat-londoni címeken – számolt be róla a Financial Times.

Az iráni hírszerzés európai tevékenysége egyre nagyobb aktivitást mutat, és a kontinensen nő a terrorveszély. Fotó: AFP

Hosszú ideje keringenek pletykák arról, hogy Irán hírszerző szolgálatai műveleteket hajtanak végre Londonban. A brit fővárosról köztudott, hogy jelentős iráni közösség él ott, amelynek tagjai az iráni rezsimmel szemben álló álláspontot képviselnek. London egyben az Iran International televíziós csatorna székhelye is, amely egy ellenzéki tévécsatorna, és többször is szembesült fenyegetésekkel.

A nyomozás a londoni térségben található, a zsidó közösséghez kapcsolódó helyszínek és személyek feltételezett megfigyelésével kapcsolatos

– közölte a londoni rendőrség. Shabana Mahmood belügyminiszter megköszönte a rendőrségnek és a biztonsági szolgálatoknak az intézkedéseket, amelyekkel Nagy-Britanniát igyekeznek megvédeni a lehetséges terrorfenyegetésektől. 

Egy, az ügyet ismerő személy szerint a közelmúltban fokozódott a zsidó közösség tagjainak megfigyelése, ami arra utalhat, hogy valamilyen támadás előkészítése zajlik a háttérben. A londoni rendőrség további hat férfit vett őrizetbe egy harrow-i címen. Helen Flanagan parancsnok, a londoni terrorelhárítás vezetője azt mondta: 

A mai letartóztatások egy régóta tartó nyomozás részét képezik, valamint folyamatos munkánk része, amelynek célja a rosszindulatú tevékenységek megzavarása.

Németországban a szakértők arra figyelmeztettek, hogy Iránhoz köthető alvósejtek terrortámadásokat hajthatnak végre Európában. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője február 28-án, szombaton életét vesztette az amerikai–izraeli légicsapásokban. Nasser Makarem iráni vallási vezető március 1-jén fatvát adott ki, vagyis szent háborút hirdetett az Egyesült Államok és Izrael ellen. Berlin fokozta a készültséget, miközben az Egyesült Államok is folyamatosan monitorozza a terrorveszélyt – írja az Euronews.

Az Europol arra figyelmeztet, hogy az iráni konfliktus miatt megnövekedett a terrorfenyegetettség az Európai Unióban. Több uniós ország is fokozta a biztonsági intézkedéseket, mivel a hatóságok attól tartanak, hogy iráni hálózatokhoz vagy szélsőséges szereplőkhöz köthető támadások történhetnek – számolt be róla szintén az Euronews.

Jan op gen Oorth, az Europol kommunikációs vezetője elmondta, hogy: 

A fő kockázatok közé tartozik a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség fokozott fenyegetése, az uniós infrastruktúrát célzó kibertámadások számának növekedése, az online átverések terjedése, valamint a dezinformációs és befolyásolási kampányok erősödése.

Emmanuel Macron francia elnök a hét elején bejelentette, hogy a francia kormány megerősítette az országban működő Opération Sentinelle elnevezésű biztonsági műveletet, valamint növelték a védelmet a leginkább veszélyeztetett helyszínek és személyek körül.

A rezsim a túléléséért küzd Iránban, ezért kísértést érezhet arra, hogy instabilitást idézzen elő azokban az országokban, amelyekre úgy tekint, mint amelyek támogatják a számukra kedvezőtlen eseményeket

– mondta David Rigoulet-Roze kutató.

Borítókép: Brit rendőrök, illusztráció (Fotó: AFP)

