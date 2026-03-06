Egész Európában nő a terrorveszély, kémeket tartóztatott le a brit hatóságok

A brit rendőrség négy embert tartóztatott le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Iránnak kémkedtek. A terrorelhárító egység egy iráni állampolgárt és három brit–iráni kettős állampolgárt vett őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az iráni hírszerző szolgálatoknak nyújtottak segítséget. A terrorveszély miatt péntek hajnalban csaptak le a brit hatóságok Harrow, Watford és Barnet északnyugat-londoni címeken – számolt be róla a Financial Times.

Az iráni hírszerzés európai tevékenysége egyre nagyobb aktivitást mutat, és a kontinensen nő a terrorveszély. Fotó: AFP

Hosszú ideje keringenek pletykák arról, hogy Irán hírszerző szolgálatai műveleteket hajtanak végre Londonban. A brit fővárosról köztudott, hogy jelentős iráni közösség él ott, amelynek tagjai az iráni rezsimmel szemben álló álláspontot képviselnek. London egyben az Iran International televíziós csatorna székhelye is, amely egy ellenzéki tévécsatorna, és többször is szembesült fenyegetésekkel.

A nyomozás a londoni térségben található, a zsidó közösséghez kapcsolódó helyszínek és személyek feltételezett megfigyelésével kapcsolatos

– közölte a londoni rendőrség. Shabana Mahmood belügyminiszter megköszönte a rendőrségnek és a biztonsági szolgálatoknak az intézkedéseket, amelyekkel Nagy-Britanniát igyekeznek megvédeni a lehetséges terrorfenyegetésektől.