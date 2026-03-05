Rendkívüli

Leleplezte Dárdaiék módszereit az Újpest külföldi játékosa, aki eltávolodott a kaputól

Matija Ljujics szerint már érezhetőek azok a változások, amelyeket bevezetett az Újpest FC-nél Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző. A szerb középpályás elárulta, leginkább az a szembetűnő, hogy nagyon világos, mit vár el tőlük a szakmai stáb, mind egyénileg, mind csapatszinten. A védekező szerepkörbe került játékos szerint több munkára és energiára van szüksége új feladatkörében. Matija Ljujics amondó, kevés idő állt eddig a szakmai stáb rendelkezésére.

2026. 03. 05. 12:39
Matija Ljujics Budapest, 2025. május 3. A gólszerző Matija Ljujic, az Újpest játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Újpest FC - ETO FC Győr mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. május 3-án. A Győr 3-2-re győzött. MTI/Illyés Tib
Matija Ljujics kevesebb gólt szerez, mint korábban Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Tavasszal már három vereséget is elszenvedett az Újpest FC, amely két győzelmével azt elérte, hogy ne legyen közvetlenül a veszélyes zónában. Az nyilvánvaló, hogy időre van szüksége az új szakmai stábnak, hogy megvalósítsa az elképzeléseit a patinás klubnál. Dárdai Pál szakmai igazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző hatásáról beszélt a csapat középpályása, Matija Ljujics.

Matija Ljujics
Matija Ljujics szerint Szélesi Zoltánék egyértelmű elvárásokat fogalmaztak meg. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Márton 

– Ami leginkább szembetűnő és érezhető változás, az az, hogy nagyon világos, mit vár el tőlünk a szakmai stáb, mind egyénileg, mind csapatszinten. Ezt pedig mindenki igyekszik megvalósítani, és szerintem ezért szerepelünk egyre jobban. Azt is tapasztalom, hogy a védekezésünk is kezd rendben lenni, és támadásban is élesebbek vagyunk, mint korábban. Próbálunk hétről hétre folyamatosságra törekedni, ám ez nem könnyű, sőt a fociban talán ez a legnehezebb – beszélt az újpesti változásokról a klubjának Matija Ljujics.

– Az én véleményem az, hogy a többi játékosra is igaz ugyanez a megállapítás, mindenki akar, és ez visszaköszön a pályán is. Ez pedig nemcsak a játékosok karakteréből, hanem értelemszerűen a stáb elképzeléseiből és a választott taktikából is adódik. 

Az edzőknek sincs könnyű dolguk, Szélesi Zoltán a télen vette át az együttest, kevés ideje volt, hogy megismertesse velünk az elképzeléseit, amit nekünk, játékosoknak meg kell valósítanunk, de úgy érzem, ez mégis jól sikerült. Szóval, hinnünk kell az elvégzett és az előttünk álló munkában és feladatokban, és együtt kell haladnunk, ahogyan eddig is.

 

Matija Ljujics
Matija Ljujics (balra) több párharc megvívására kényszerül. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Márton 

Matija Ljujics új szerepköre

A világjáró 32 éves középpályás 2022 nyarán csatlakozott az Újpesthez. 

Eddig 85 mérkőzésen 21 góllal és tíz gólpasszal segítette a lila-fehéreket, ehhez képest ebben a szezonban se gólja, se gólpassza nincs 22 NB I-es találkozón. 

Támadó feladatok helyett ugyanis az új évben a középpályás védekezésért felel.

– Ez jóval több futással, védekezéssel, ütközéssel jár, de nem gondolom, hogy nagyon idegen nekem ez a terep, mert azt tartom magamról, hogy a középpálya bármelyik részén lehet rám számítani. Fenyő Noah-val közösen szűrjük meg az ellenfelek támadásait, és bár lehet, hogy emiatt a szurkolók nem látnak engem annyiszor a kapu előtt, de ez másodlagos. A csapat az első, amíg van, aki gólt rúgjon, akkor addig azt sem bánom, ha egyáltalán nem találok be. Persze, szeretek lőni, beadni, feltűnni a tizenhatoson belül, de most más taktikai szerep hárul rám, és igyekszem segíteni a feljebb játszó csapattársaknak. Több a munka, ez kétségtelen, több energiát is igényel, főleg a labda nélküli helyzetekben, de élvezem, és jól érzem magam ezen a poszton – mondta Matija Ljujics.

Matija Ljujics legutóbb 2025 májusában az MTK kapujába talált be:

 

