Leleplezte Dárdaiék módszereit az Újpest külföldi játékosa, aki eltávolodott a kaputól

Tavasszal már három vereséget is elszenvedett az Újpest FC, amely két győzelmével azt elérte, hogy ne legyen közvetlenül a veszélyes zónában. Az nyilvánvaló, hogy időre van szüksége az új szakmai stábnak, hogy megvalósítsa az elképzeléseit a patinás klubnál. Dárdai Pál szakmai igazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző hatásáról beszélt a csapat középpályása, Matija Ljujics.

Matija Ljujics szerint Szélesi Zoltánék egyértelmű elvárásokat fogalmaztak meg. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Márton

– Ami leginkább szembetűnő és érezhető változás, az az, hogy nagyon világos, mit vár el tőlünk a szakmai stáb, mind egyénileg, mind csapatszinten. Ezt pedig mindenki igyekszik megvalósítani, és szerintem ezért szerepelünk egyre jobban. Azt is tapasztalom, hogy a védekezésünk is kezd rendben lenni, és támadásban is élesebbek vagyunk, mint korábban. Próbálunk hétről hétre folyamatosságra törekedni, ám ez nem könnyű, sőt a fociban talán ez a legnehezebb – beszélt az újpesti változásokról a klubjának Matija Ljujics.

– Az én véleményem az, hogy a többi játékosra is igaz ugyanez a megállapítás, mindenki akar, és ez visszaköszön a pályán is. Ez pedig nemcsak a játékosok karakteréből, hanem értelemszerűen a stáb elképzeléseiből és a választott taktikából is adódik.

Az edzőknek sincs könnyű dolguk, Szélesi Zoltán a télen vette át az együttest, kevés ideje volt, hogy megismertesse velünk az elképzeléseit, amit nekünk, játékosoknak meg kell valósítanunk, de úgy érzem, ez mégis jól sikerült. Szóval, hinnünk kell az elvégzett és az előttünk álló munkában és feladatokban, és együtt kell haladnunk, ahogyan eddig is.