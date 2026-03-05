Biztos, hogy rasszizmus? A Leeds szurkolói megsértették a ramadán miatt a Manchester City játékosait

Rasszizmus vagy sportszerűségi vita?

A történtek után sokan rasszizmusra gyanakodtak, Pep Guardiola pedig tiszteletet kért a muszlim játékosok iránt. A vitába azonban egy váratlan hang is bekapcsolódott.

Simon Jordan, a Crystal Palace korábbi tulajdonosa azt mondta, nem biztos, hogy a füttyszó vallási indíttatású volt. Szerinte elképzelhető, hogy a hazai szurkolókat inkább az zavarta: a játék megszakítása akár taktikai előnyt is jelenthetett a Manchester City számára.

– Az alapbeállítás az lesz, hogy a diszkrimináció és a rasszizmus áll a középpontban, nem pedig az, hogy a mérkőzést az ellenfélnek tekintett csapat állította le – érvelt Jordan.

Felvetette azt is: ha a Leeds játékosai között is lettek volna böjtölő muszlimok, és ugyanilyen szünetet tartanak, vajon ugyanígy reagált volna-e a közönség.

Manchester City játékosai megtáltosodtak a ramadán szünet után (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Angliában már bevett gyakorlat

A Premier League 2021 óta hivatalosan is engedélyezi a ramadán miatti rövid játékmegszakításokat. A protokoll szerint a csapatok és a játékvezető a mérkőzés előtt egyeztetnek arról, szükség van-e ilyen szünetre, és körülbelül mikor kerülhet rá sor.

Az Egyesült Királyságban a napnyugta a ramadán idején általában a késő délutáni és esti mérkőzéseket érinti, ezért elsősorban a szombat esti és vasárnap délutáni találkozókon fordulhat elő.

Hasonló gyakorlatot Németországban is bevezettek.

Az utóbbi években már a magyar futballban is akadt példa ilyen esetre: a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésen a játékvezető rövid időre megállította a játékot, hogy a ramadánt tartó játékosok napnyugta után ételt és italt vehessenek magukhoz.

Franciaországban nincs hivatalos szünet

Franciaországban azonban egészen más a helyzet. A szigorú szekuláris elvek miatt a Ligue 1-ben hivatalosan nem engedélyeznek vallási okból elrendelt játékmegszakítást.