Biztos, hogy rasszizmus? A Leeds szurkolói megsértették a ramadán miatt a Manchester City játékosait

A ramadán idején a muszlim sportolók napkeltétől napnyugtáig nem ehetnek és nem ihatnak, ami a profi futballban is különleges helyzeteket teremt. A Leeds United–Manchester City Premier League-mérkőzésen is rövid időre megállt a játék a ramadánra tekintettel, hogy a vendégek böjtölő játékosai folyadékot és vitamint vehessenek magukhoz. A hazai szurkolók füttyszóval reagáltak, ami azonnal rasszizmusvitát indított el – ám egy korábbi klubtulajdonos szerint korántsem biztos, hogy a tiltakozás valódi oka a vallási kérdés volt.
A ramadán hónapja minden évben külön kihívást jelent a muszlim sportolók számára, hiszen napkeltétől napnyugtáig böjtölnek: sem ételt, sem folyadékot nem vehetnek magukhoz. A futballban ez különösen érzékeny kérdés, hiszen a mérkőzések gyakran éppen napnyugta körül zajlanak.
Ramadánszünet a Leeds–Manchester City meccsen
A Leeds United–Manchester City Premier League-mérkőzésen ezért az első félidőben rövid időre megállt a játék. A vendégek kérésére a játékvezető lehetőséget adott arra, hogy a ramadánt tartó játékosok – Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri és Omar Marmoush – napnyugta után vizet és vitaminokat vegyenek magukhoz.
A megszakítás alig egy percig tartott, ám az Elland Road közönsége hangos füttyszóval és rigmusokkal reagált a jelenetre. A stadion kivetítőin közben megjelent az üzenet, hogy a játékosok a ramadán böjtjét törik meg.
A történtek után sokan rasszizmusra gyanakodtak, Pep Guardiola pedig tiszteletet kért a muszlim játékosok iránt. A vitába azonban egy váratlan hang is bekapcsolódott.
Simon Jordan, a Crystal Palace korábbi tulajdonosa azt mondta, nem biztos, hogy a füttyszó vallási indíttatású volt. Szerinte elképzelhető, hogy a hazai szurkolókat inkább az zavarta: a játék megszakítása akár taktikai előnyt is jelenthetett a Manchester City számára.
– Az alapbeállítás az lesz, hogy a diszkrimináció és a rasszizmus áll a középpontban, nem pedig az, hogy a mérkőzést az ellenfélnek tekintett csapat állította le – érvelt Jordan.
Felvetette azt is: ha a Leeds játékosai között is lettek volna böjtölő muszlimok, és ugyanilyen szünetet tartanak, vajon ugyanígy reagált volna-e a közönség.
Angliában már bevett gyakorlat
A Premier League 2021 óta hivatalosan is engedélyezi a ramadán miatti rövid játékmegszakításokat. A protokoll szerint a csapatok és a játékvezető a mérkőzés előtt egyeztetnek arról, szükség van-e ilyen szünetre, és körülbelül mikor kerülhet rá sor.
Az Egyesült Királyságban a napnyugta a ramadán idején általában a késő délutáni és esti mérkőzéseket érinti, ezért elsősorban a szombat esti és vasárnap délutáni találkozókon fordulhat elő.
Hasonló gyakorlatot Németországban is bevezettek.
Az utóbbi években már a magyar futballban is akadt példa ilyen esetre: a Puskás Akadémia–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésen a játékvezető rövid időre megállította a játékot, hogy a ramadánt tartó játékosok napnyugta után ételt és italt vehessenek magukhoz.
Franciaországban nincs hivatalos szünet
Franciaországban azonban egészen más a helyzet. A szigorú szekuláris elvek miatt a Ligue 1-ben hivatalosan nem engedélyeznek vallási okból elrendelt játékmegszakítást.
A Nantes–Le Havre mérkőzésen mégis furcsa jelenet zajlott le: a hazaiak kapusa, Anthony Lopes látszólag sérülést színlelve feküdt le a pályára, miközben több csapattársa a partvonalhoz sietett, hogy napnyugta után ételt és italt vegyen magához.
Mivel a szabályok szerint a kapus ápolása automatikusan játékmegszakítással jár, a jelenet sokak szerint tudatos kiskapu lehetett a szabályok megkerülésére.
Az eset jól mutatja, mennyire eltérően kezeli Európa futballja a ramadán kérdését: míg Angliában és Németországban hivatalos protokoll létezik, addig Franciaországban továbbra is érzékeny politikai és társadalmi vita tárgya maradt.
