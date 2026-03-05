Bevitte az iskola vécéfülkéjébe, majd szexre kényszerítette a kisfiút az egyik felső tagozatos Pest vármegyében

A vádirat szerint a vádlott és a kiskorú sértett egy Pest vármegyei település általános iskolájába járt. 2024 áprilisában a fiatalkorú vádlott az iskola mosdójába hívta az alsó tagozatos sértettet, akit az egyik fülkébe vitt, majd vele szexuális cselekményt végzett.

Aztán egy másik áprilisi délután a fiatalkorú vádlott a kisfiúval ismét a mosdóba ment azért, hogy vele szexuális cselekményt végezzen, azonban a diákok megzavarták. Ekkor a kiskorú sértett a mosdóból távozott.