Bevitte az iskola vécéfülkéjébe, majd szexre kényszerítette a kisfiút az egyik felső tagozatos Pest vármegyében

Hihetetlen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 11:53
illusztráció Fotó: THIBAUT DURAND Forrás: Hans Lucas
Tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Budakörnyéki Járási Ügyészség azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki az iskolában szexuális cselekményt végzett egy kisfiúval.

A vádirat szerint a vádlott és a kiskorú sértett egy Pest vármegyei település általános iskolájába járt. 2024 áprilisában a fiatalkorú vádlott az iskola mosdójába hívta az alsó tagozatos sértettet, akit az egyik fülkébe vitt, majd vele szexuális cselekményt végzett.

Aztán egy másik áprilisi délután a fiatalkorú vádlott a kisfiúval ismét a mosdóba ment azért, hogy vele szexuális cselekményt végezzen, azonban a diákok megzavarták. Ekkor a kiskorú sértett a mosdóból távozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

