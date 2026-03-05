A NATO támogatja Trump Irán elleni akcióját

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a NATO erői továbbra is készen állnak a szövetséges területek védelmére a térségben növekvő feszültségek közepette.

Példaként egy nemrég történt esetre utalt, amely Törökországot, a NATO egyik tagállamát érintette.

„Reggel arról érkeztek hírek, hogy a NATO rakétavédelmi rendszerei lelőttek egy Törökország felé tartó rakétát, amely veszélyeztethette volna az országban található amerikai létesítményeket” – mondta. „Tehát a rendszer működik. Éberek vagyunk.”

Rutte a NATO 5. cikkelyéről – a kollektív védelemről szóló rendelkezésről – is beszélt. Ez kimondja, hogy a szövetség egyik tagállama elleni támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül.

„Nyilvánvaló okokból mindig elég általánosan fogalmazunk arról, hogy pontosan mikor alkalmazható az 5. cikkely” – mondta. „Szándékosan hagyjuk meg ezt a bizonytalanságot, mert nem akarunk útmutatást adni az ellenfeleinknek.”