„A NATO nem vesz részt” – mondta Rutte a The Record With Greta Van Susteren című műsorban. „De egyértelmű, hogy a szövetségesek általában – és jelentős mértékben – támogatják az elnök tevékenységét, és hozzájárulnak ahhoz is, amit az Egyesült Államok jelenleg a térségben tesz: Irán nukleáris képességeinek, valamint rakétaprogramjának megsemmisítéséhez.”
A NATO támogatja Trump Irán elleni akcióját
Mark Rutte, a NATO főtitkára a Newsmaxnak nyilatkozva azt mondta: a szövetségesek körében „széles körű támogatás” övezi Donald Trump elnök Irán nukleáris és rakétaképességei elleni fellépését, annak ellenére, hogy egyes európai vezetők nyilvánosan bírálták a műveletet.
Rutte hozzátette: az európai szövetségeseknek komoly biztonsági aggályaik vannak Teheránnal kapcsolatban, és példaként az iráni rezsimhez köthető fenyegetéseket és merényletkísérleteket említette – írja az Origo.
„Itt Európában nagyon jól tudjuk, hogy Irán tevékenysége milyen következményekkel járhat” – mondta. „Elég csak a több NATO-országban történt merényletkísérletekre gondolni, amelyek az iráni diaszpóra tagjai ellen irányultak. A saját hazám, Hollandia is folyamatos fenyegetésnek van kitéve a teheráni rezsim részéről.”
– idézte Ruttét a Newsmax.
Bár egyes vezetők – köztük Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök – bírálatot fogalmaztak meg, Rutte azt mondta: a NATO-tagállamok „kulcsfontosságú támogatást” nyújtanak az Egyesült Államoknak, ami lehetővé teszi az Irán elleni amerikai–izraeli műveletek végrehajtását.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy a NATO erői továbbra is készen állnak a szövetséges területek védelmére a térségben növekvő feszültségek közepette.
Példaként egy nemrég történt esetre utalt, amely Törökországot, a NATO egyik tagállamát érintette.
„Reggel arról érkeztek hírek, hogy a NATO rakétavédelmi rendszerei lelőttek egy Törökország felé tartó rakétát, amely veszélyeztethette volna az országban található amerikai létesítményeket” – mondta. „Tehát a rendszer működik. Éberek vagyunk.”
Rutte a NATO 5. cikkelyéről – a kollektív védelemről szóló rendelkezésről – is beszélt. Ez kimondja, hogy a szövetség egyik tagállama elleni támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül.
„Nyilvánvaló okokból mindig elég általánosan fogalmazunk arról, hogy pontosan mikor alkalmazható az 5. cikkely” – mondta. „Szándékosan hagyjuk meg ezt a bizonytalanságot, mert nem akarunk útmutatást adni az ellenfeleinknek.”
Hozzátette: ha az 5. cikkelyt valaha életbe léptetik, a szövetség ezt azonnal egyértelművé teszi. Addig azonban a szándékosan fenntartott bizonytalanság arra készteti az ellenfeleket, hogy alaposan mérlegeljék a NATO érdekei elleni bármilyen lépés következményeit.
Borítókép: NATO-s zászló (Fotó: AFP)
