Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

NATOIránMark RutteTrump

A NATO támogatja Trump Irán elleni akcióját

Mark Rutte, a NATO főtitkára a Newsmaxnak nyilatkozva azt mondta: a szövetségesek körében „széles körű támogatás” övezi Donald Trump elnök Irán nukleáris és rakétaképességei elleni fellépését, annak ellenére, hogy egyes európai vezetők nyilvánosan bírálták a műveletet.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 13:01
NATO-s zászló (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A NATO nem vesz részt” – mondta Rutte a The Record With Greta Van Susteren című műsorban. „De egyértelmű, hogy a szövetségesek általában – és jelentős mértékben – támogatják az elnök tevékenységét, és hozzájárulnak ahhoz is, amit az Egyesült Államok jelenleg a térségben tesz: Irán nukleáris képességeinek, valamint rakétaprogramjának megsemmisítéséhez.”

Mark Rutte a NATO főtitkára (Fotó: AFP)
Mark Rutte, a NATO főtitkára (Fotó: AFP)

Rutte hozzátette: az európai szövetségeseknek komoly biztonsági aggályaik vannak Teheránnal kapcsolatban, és példaként az iráni rezsimhez köthető fenyegetéseket és merényletkísérleteket említette – írja az Origo.

„Itt Európában nagyon jól tudjuk, hogy Irán tevékenysége milyen következményekkel járhat” – mondta. „Elég csak a több NATO-országban történt merényletkísérletekre gondolni, amelyek az iráni diaszpóra tagjai ellen irányultak. A saját hazám, Hollandia is folyamatos fenyegetésnek van kitéve a teheráni rezsim részéről.”

– idézte Ruttét a Newsmax.

Bár egyes vezetők – köztük Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök – bírálatot fogalmaztak meg, Rutte azt mondta: a NATO-tagállamok „kulcsfontosságú támogatást” nyújtanak az Egyesült Államoknak, ami lehetővé teszi az Irán elleni amerikai–izraeli műveletek végrehajtását.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a NATO erői továbbra is készen állnak a szövetséges területek védelmére a térségben növekvő feszültségek közepette.

Példaként egy nemrég történt esetre utalt, amely Törökországot, a NATO egyik tagállamát érintette.

„Reggel arról érkeztek hírek, hogy a NATO rakétavédelmi rendszerei lelőttek egy Törökország felé tartó rakétát, amely veszélyeztethette volna az országban található amerikai létesítményeket” – mondta. „Tehát a rendszer működik. Éberek vagyunk.”

Rutte a NATO 5. cikkelyéről – a kollektív védelemről szóló rendelkezésről – is beszélt. Ez kimondja, hogy a szövetség egyik tagállama elleni támadás az összes tagállam elleni támadásnak minősül.

„Nyilvánvaló okokból mindig elég általánosan fogalmazunk arról, hogy pontosan mikor alkalmazható az 5. cikkely” – mondta. „Szándékosan hagyjuk meg ezt a bizonytalanságot, mert nem akarunk útmutatást adni az ellenfeleinknek.”

Hozzátette: ha az 5. cikkelyt valaha életbe léptetik, a szövetség ezt azonnal egyértelművé teszi. Addig azonban a szándékosan fenntartott bizonytalanság arra készteti az ellenfeleket, hogy alaposan mérlegeljék a NATO érdekei elleni bármilyen lépés következményeit.

Borítókép: NATO-s zászló (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

Szijjártó Péter: A kormány felpörgeti a mentesítő járatok forgalmát

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu