Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Orbán Viktorjegyzetrajz

Újabb rejtélyes firkát készített Orbán Viktor, most bárki megnyerheti az eredeti példányt

Itt az ikonikus rajz folytatása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 14:35
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Megérkezett a nagy figyelmet kapott rajz folytatása. Orbán Viktor ismét Rónai Egonnál járt, és ahogy korábban, most is jegyzetelt a sajátos módszerével. Emlékezetes, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor a kormányfő Rónai Egonnak adott interjút, akkor bejárta az internetet az a „rajz”, amelyet a miniszterelnök készített a beszélgetés alatt jegyzetként. Orbán Viktor jegyzete azóta meghódította a divat világát is, ugyanis lett belőle azóta póló- és pulóverminta, sőt még óraszámlapra is felkerült.

Az első miniszterelnöki jegyzet nagy karriert futott be. Fotó: DPK

A sikeres megfejtő megkapja a rajzot!

– ajánlotta fel Orbán Viktor az új jegyzetével kapcsolatban a közösségi oldalán.

A miniszterelnök az előző rajza kapcsán még akkor elárulta, általában egy kérdésről sokszor öt válasz jut eszébe. 

És ha mindet el akarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni. Ezek nem rajzok. Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai

– magyarázta. Elmondása szerint saját magán kívül senki nem tudja értelmezni ezeket a jegyzeteket, amelynek van egy előnye is: ha esetleg elvesztené, senki sem tudná, mi van ráírva. A miniszterelnöknek felvetették, nem lenne egyszerűbb néhány szót lejegyzetelni, mire azt felelte: a szavak megvannak, neki sorrendre, keretre van szüksége. 


Borítókép: Az Orbán Viktor által készített rajz (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

