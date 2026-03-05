Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyolfelhőzet az égen, majd délutánra főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.
Ne rakja el a kabátot, mutatjuk a hétvégi időjárás-jelentést
Jellemzően napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, a csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, a hajnalok azonban többfelé fagyosak lesznek. A szél csak néhol élénkül meg – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Szombaton derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő-tó környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.
További Belföld híreink
Vasárnap napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14 és 18 fok között várható a csúcshőmérséklet.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán
Valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.
Mindenki elhallgatott a benzinkúton, amikor ez a nő megemelte a hangját
Volt egy kis őrjöngés.
Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is felszólal az ukrán zsarolás elleni tüntetésen pénteken
Eljött az idő, hogy tiltakozzunk az ukrán zsarolással szemben.
Brüsszel, Zelenszkij, Magyar Péter – ezekre kell nemet mondanunk!
Hidvéghi Balázs a nemzeti petíció kitöltésére kér mindenkit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán
Valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.
Mindenki elhallgatott a benzinkúton, amikor ez a nő megemelte a hangját
Volt egy kis őrjöngés.
Szijjártó Péter és Bárdosi Sándor is felszólal az ukrán zsarolás elleni tüntetésen pénteken
Eljött az idő, hogy tiltakozzunk az ukrán zsarolással szemben.
Brüsszel, Zelenszkij, Magyar Péter – ezekre kell nemet mondanunk!
Hidvéghi Balázs a nemzeti petíció kitöltésére kér mindenkit.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!