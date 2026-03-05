Ne rakja el a kabátot, mutatjuk a hétvégi időjárás-jelentést

Szombaton derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő-tó környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.