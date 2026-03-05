Ne rakja el a kabátot, mutatjuk a hétvégi időjárás-jelentést

Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Jellemzően napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, a csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között alakul, a hajnalok azonban többfelé fagyosak lesznek. A szél csak néhol élénkül meg – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 05. 16:03
illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, a délelőtti órákban keleten lehet még némi fátyolfelhőzet az égen, majd délutánra főleg nyugaton, délnyugaton képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de északnyugaton a délkeleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul.

Szombaton derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő-tó környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14 és 18 fok között várható.

Vasárnap napos, száraz idő várható többnyire kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14 és 18 fok között várható a csúcshőmérséklet.

 

