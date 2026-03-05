Szijjártó: Magyarországot a keleti és nyugati gazdaságok európai találkozási pontjává tettük

A minisztérium közlése szerint a külgazdasági és külügyminiszter az Intretech Hungary Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a kínai tulajdonosi hátterű elektronikai vállalat 25 milliárd forint értékben bővíti a gyártási kapacitását, amihez a kormány 2,6 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 330 új munkahely létrehozását Kapuváron. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar gazdaság az elmúlt évek súlyos krízisei ellenére is komoly bravúrokra volt képes.

Szijjártó Péter. Magyarországot a keleti és nyugati gazdaságok európai találkozási pontjává tettük Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A vállalat hosszú távú európai növekedési stratégiájának ez a gyár meghatározó eleme lesz, és itt olyan magas hozzáadott értékű gyártási tevékenység folyik majd, amelynek a nyomán a nemzetközi ügyfelek kiszolgálása is lehetővé válik továbbra is,

akár a Renault,

akár a Procter & Gamble,

akár a Stellantis,

akár a Nestlé innen fogja megkapni azokat a termékeket, amelyeket az Intretechtől megrendelt – húzta alá.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a magyar gazdaság az elmúlt évek súlyos krízisei ellenére is komoly bravúrokra volt képes, amiben a hazánkban beruházó kínai cégeknek kiemelt szerepe volt. „A kínai vállalatok mindig a legmodernebb technológiát hozzák Magyarországra, s megbízható és biztos megélhetést adó munkahelyeket hoznak létre és tartanak fenn. Ezeket a kínai beruházásokat mi mindig óriási nemzetközi versenyekben nyerjük el” – hangsúlyozta.

Majd a gazdasági semlegesség stratégiáját méltatta, üdvözölvén az együttműködést a keleti és a nyugati vállalatok között. „Szerintünk ez így természetes, ebben semmi veszély nincsen, viszont van benne egy csomó lehetőség. És az elmúlt évek beruházási rekordjai itt, Magyarországon is azért jöhettek létre, mert mi a Kelet-Nyugat gazdasági együttműködést jó hírnek tekintjük, s Magyarországot a keleti és nyugati gazdaságok európai találkozási pontjává tettük” – fogalmazott. Valamint rámutatott, hogy Magyarország mára a kínai beruházások első számú európai célpontja lett, és pont ennek köszönhető számos nyugati beruházás is, ugyanis itt szabadon működhetnek együtt.