Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

– A HBPO Professional Services Kft. kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó globális szolgáltatóközpontot hozott létre Győrben , ami jól bizonyítja a magyar gazdaság dimenzióváltásának sikerét – közölte Szijjártó Péter csütörtökön a Külgazdasági és külügyminisztérium tájékoztatása szerint. A tárcavezető a HBPO Professional Services Kft. friss beruházásának átadásán elmondta, hogy a német-francia vállalat kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó globális szolgáltatóközpontot hozott létre 1,5 milliárd forintnyi értékben, amihez a kormány 440 millió forint támogatást nyújtott, így segítve 58 új munkahely megteremtését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HBPO Professional Services Kft. kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó globális szolgáltatóközpontjának átadásán Győrben / Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A HBPO újabb kutatóközpontot telepített Magyarországra

Szijjártó Péter kifejtette: a HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása, a hozzáadott érték és a technológiai színvonal növelése a rendkívül nehéz körülmények közepette is.

– Az elmúlt években sokat dolgoztunk azért, hogy Magyarországra minél több vállalat hozza el a globális vállalati központi tevékenységét, és örömmel oszthatom meg önökkel, hogy Magyarország ezeknek a globális vállalati szolgáltatóközpontoknak mára az abszolút éllovasává vált itt Közép-Európában. Hat év alatt, vagyis 2020 óta megdupláztuk a Magyarországon működő szolgáltatóközpontok és az ott dolgozók számát – tájékoztatott.

– Ma Magyarországon már 245 globális vállalati szolgáltatóközpont működik, amelyek összesen 120 ezer főnek adnak munkát, több mint 80 százalékuk felsőfokú végzettségű, az átlagéletkor 35 év alatt van, és van olyan szolgáltatóközpont, ahol negyven nyelven nyújtanak szolgáltatást – folytatta.

Majd rámutatott, hogy ezek a központok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. Valamint arra is kitért, hogy mostanra Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is egyre nagyobb számban jönnek létre ilyen szolgáltatóközpontok.